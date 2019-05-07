Завтра в Україну прибуде глава МЗС Канади Христя Фріланд

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд відвідає Україну для зустрічей із владою 8 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

Зокрема, на 15:00 8 травня заплановано зустріч Фріланд із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Детальну програму її візиту в повідомленні не вказано.

Як повідомляли Українські Новини, Канада виділила Україні 25 мільйонів доларів на прозорі вибори.

У серпні 2018 року Фріланд скасувала візит в Україну з-за термінових переговорів щодо вільної торгівлі між США, Канадою і Мексикою.