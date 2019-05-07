На посаду голови Антикорупційного суду претендують 3 кандидати

3 кандидати претендують на посаду голови Вищого антикорупційного суду, якого мають обрати сьогодні на засіданні.\r\nПро це сказав головуючий на зборах суддів Віктор Маслов, передають Українські Новини.\r\nПретендентами є Олег Павлишин, Олена Танасевич та Маркіян Галабала.\r\nПавлишин, 1964 року народження, має 25 років суддівського стажу, є суддею з 2002 року.\r\nПрацював у Апеляційному суді Львівської області.\r\nТанасевич працює суддею з 2012 року, була заступник голови Печенізького районного суду Харківської області.\r\nГалабала - адвокат, 1981 року народження, захищав інтереси колишнього Президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, є адвокатом сімей Героїв Небесної сотні, громадський активіст, колишній заступник голови тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 11 квітня Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду. 13 адвокатів, 4 наукових працівники і 22 судді перемогли в конкурсі на посади суддів Вищого антикорупційного суду.\r\nРаніше Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) ветувала кандидатури 39 з 113 претендентів у судді Вищого антикорупційного суду.\r\nУкраїна зобов'язалася призначити щонайменше 35 суддів в Антикорупційний суд до травня.\r\nВищий антикорупційний суд став юрособою 22 лютого.\r\nТим часом Президент Петро Порошенко виступає за перезавантаження антикорупційних органів, крім Вищого антикорупційного суду.\r\n21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.