На посаду голови Антикорупційного суду претендують 3 кандидати

3 кандидати претендують на посаду голови Вищого антикорупційного суду, якого мають обрати сьогодні на засіданні.

Про це сказав головуючий на зборах суддів Віктор Маслов, передають Українські Новини.

Претендентами є Олег Павлишин, Олена Танасевич та Маркіян Галабала.

Павлишин, 1964 року народження, має 25 років суддівського стажу, є суддею з 2002 року.

Працював у Апеляційному суді Львівської області.

Танасевич працює суддею з 2012 року, була заступник голови Печенізького районного суду Харківської області.

Галабала - адвокат, 1981 року народження, захищав інтереси колишнього Президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, є адвокатом сімей Героїв Небесної сотні, громадський активіст, колишній заступник голови тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції.

Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду. 13 адвокатів, 4 наукових працівники і 22 судді перемогли в конкурсі на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Раніше Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) ветувала кандидатури 39 з 113 претендентів у судді Вищого антикорупційного суду.

Україна зобов'язалася призначити щонайменше 35 суддів в Антикорупційний суд до травня.

Вищий антикорупційний суд став юрособою 22 лютого.

Тим часом Президент Петро Порошенко виступає за перезавантаження антикорупційних органів, крім Вищого антикорупційного суду.

21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.