підписатися на розсилку
0 0
0 0
˟
07 травня 2019, вівторок, 12:01 20
Судова влада 2019-05-07T15:00:04+03:00
Українські Новини
На посаду голови Антикорупційного суду претендують 3 кандидати

На посаду голови Антикорупційного суду претендують 3 кандидати

Збори суддів Антикорупційного суду.
Збори суддів Антикорупційного суду.

3 кандидати претендують на посаду голови Вищого антикорупційного суду, якого мають обрати сьогодні на засіданні.

Про це сказав головуючий на зборах суддів Віктор Маслов, передають Українські Новини.

Претендентами є Олег Павлишин, Олена Танасевич та Маркіян Галабала.

Павлишин, 1964 року народження, має 25 років суддівського стажу, є суддею з 2002 року.

Працював у Апеляційному суді Львівської області.

Танасевич працює суддею з 2012 року, була заступник голови Печенізького районного суду Харківської області.

Галабала - адвокат, 1981 року народження, захищав інтереси колишнього Президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, є адвокатом сімей Героїв Небесної сотні, громадський активіст, колишній заступник голови тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції.

Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду. 13 адвокатів, 4 наукових працівники і 22 судді перемогли в конкурсі на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Раніше Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ) ветувала кандидатури 39 з 113 претендентів у судді Вищого антикорупційного суду.

Україна зобов'язалася призначити щонайменше 35 суддів в Антикорупційний суд до травня.

Вищий антикорупційний суд став юрособою 22 лютого.

Тим часом Президент Петро Порошенко виступає за перезавантаження антикорупційних органів, крім Вищого антикорупційного суду.

21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.

Більше новин про: Вищий антикорупційний суд Антикорупційний суд судді

Архів
Новини
З-за ворожого обстрілу на Донбасі поранений боєць ООС 14:55
ЄБРР надасть Маріуполю €18 млн на розвиток транспортної інфрастурктури 14:55
Зарплата Клімкіна за квітень майже в п'ять разів перевищила його посадовий оклад 14:54 Документ
Кілька груп російських снайперів прибули на Донбас 14:31
У День пам'яті і примирення в Україні очікуються заморозки і снігопади 14:29
більше новин
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
У День пам'яті і примирення в Україні очікуються заморозки і снігопади 14:29
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
Полк "Азов" відзначив п’яту річницю 19:53
НАБУ і команда Коломойського готують спільні дії у справі "Роттердам+", - Корольчук 13:31
більше новин
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Загоряння літака в Шереметьєво: загинули щонайменше 13 людей 21:14
Пішохідно-велосипедний міст. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарські архітектори звинувачують Київ у незаконному використанні їхнього проекту для будівництва "мосту Кличка" 11:03
У Меган Маркл і принца Гаррі народився хлопчик 16:58
Відео дня: Під час промови Порошенка в Авдіївці військова поруч із ним втратила свідомість 16:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok