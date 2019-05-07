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07 травня 2019, вівторок, 12:00 35
Суспільство 2019-05-07T15:00:04+03:00
Українські Новини
Відео дня: Карпати замело першим весняним снігом

Відео дня: Карпати замело першим весняним снігом

У вівторок, 7 травня, Карпати замело снігом.

Як повідомляють користувачі соцмережі, сніг йде у Верховинському районі Івано-Франківської області.

Відео снігопаду поділився голова Верховинської районної ради Іван Шкиндюк.

"Ранок 7 травня 2019 Верховинський район Буковецький перевал. В горах цікаво і весело", - написав він.

Станом на 10:30 снігопад не припинився.

В той же час в Укргідрометцентрі попередили, в західних областях України сьогодні очікуються дощі з мокрим снігом і сильний вітер.

Нагадаємо, в Україну йде сніговий циклон Xerxes: синоптик попередила про похолодання і контрастною погоду.

Європу в травні несподівано засипало снігом.

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