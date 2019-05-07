Відео дня: Карпати замело першим весняним снігом

У вівторок, 7 травня, Карпати замело снігом.\r\nЯк повідомляють користувачі соцмережі, сніг йде у Верховинському районі Івано-Франківської області.\r\nВідео снігопаду поділився голова Верховинської районної ради Іван Шкиндюк.\r\n\r\n"Ранок 7 травня 2019 Верховинський район Буковецький перевал. В горах цікаво і весело", - написав він.\r\nСтаном на 10:30 снігопад не припинився.\r\n\r\nВ той же час в Укргідрометцентрі попередили, в західних областях України сьогодні очікуються дощі з мокрим снігом і сильний вітер.\r\nНагадаємо, в Україну йде сніговий циклон Xerxes: синоптик попередила про похолодання і контрастною погоду.\r\nЄвропу в травні несподівано засипало снігом.