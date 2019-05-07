Мінекономіки нарахувало менше зростання ВВП у 1-му кварталі, ніж НБУ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі оцінює зростання ВВП в 1-м кварталі в 2,2%.\r\nПро це свідчать дані міністерства, передають Українські Новини.\r\nПідтримкою зростання економіки, як наголошується, була активна діяльність будівельних підприємств та зовнішньоекономічна діяльність сфери послуг (транспорт, роздрібна торгівля, освіта, охорона здоров'я і банківський сектор).\r\nОднак ряд факторів стримує виробничу діяльність окремих галузей промисловості.\r\nМінекономрозвитку за підсумками першого півріччя очікує позитивної динаміки агрегованого показника діяльності реального сектору економіки в умовах збереження високого попиту на послуги будівництва і на окремих зовнішніх ринках, підвищення платоспроможності населення на тлі зростання соціальних гарантій.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк оцінює зростання ВВП в січні-березні поточного року у 2,4%.\r\nМінекономіки погіршило прогноз зростання економіки, але поліпшило прогноз курсу гривні.\r\nРаніше МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України.