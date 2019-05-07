Мінекономіки нарахувало менше зростання ВВП у 1-му кварталі, ніж НБУ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі оцінює зростання ВВП в 1-м кварталі в 2,2%.

Про це свідчать дані міністерства, передають Українські Новини.

Підтримкою зростання економіки, як наголошується, була активна діяльність будівельних підприємств та зовнішньоекономічна діяльність сфери послуг (транспорт, роздрібна торгівля, освіта, охорона здоров'я і банківський сектор).

Однак ряд факторів стримує виробничу діяльність окремих галузей промисловості.

Мінекономрозвитку за підсумками першого півріччя очікує позитивної динаміки агрегованого показника діяльності реального сектору економіки в умовах збереження високого попиту на послуги будівництва і на окремих зовнішніх ринках, підвищення платоспроможності населення на тлі зростання соціальних гарантій.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк оцінює зростання ВВП в січні-березні поточного року у 2,4%.

Мінекономіки погіршило прогноз зростання економіки, але поліпшило прогноз курсу гривні.

Раніше МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України.