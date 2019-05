Стівен Кінг назвав свого фаворита в "Грі престолів" і посадив його на Залізний трон

Він запропонував, щоб Джон Сноу і Дейенеріс Таргаріен померли разом з Серсеей Ланністер, і щоб "маленький чоловічок з великим серцем" опинився на бажаному троні.

Найімовірніше, письменник має на увазі Тіріона Ланністеров, якого грає Пітер Дінклейдж. Брат королеви Серсеи, хоч і відомий своїми егоїстичними манерами на початку серіалу, виявився одним з найбільш серйозних персонажів.

Suppose--just suppose, now--that Jon and Dani BOTH died (along with Cersei, of course). Suppose--just suppose--that a certain little man with a big heart ended up sitting on the Iron Throne?