Стівен Кінг назвав свого фаворита в "Грі престолів" і посадив його на Залізний трон

Письменник Стівен Кінг розповів про своє бачення фіналу "Гри престолів". Своєю ідеєю закінчення шоу Кінг поділився Twitter після виходу четвертого епізоду фінального сезону.\r\nВін запропонував, щоб Джон Сноу і Дейенеріс Таргаріен померли разом з Серсеей Ланністер, і щоб "маленький чоловічок з великим серцем" опинився на бажаному троні.\r\nНайімовірніше, письменник має на увазі Тіріона Ланністеров, якого грає Пітер Дінклейдж. Брат королеви Серсеи, хоч і відомий своїми егоїстичними манерами на початку серіалу, виявився одним з найбільш серйозних персонажів.\r\n\r\nSuppose--just suppose, now--that Jon and Dani BOTH died (along with Cersei, of course). Suppose--just suppose--that a certain little man with a big heart ended up sitting on the Iron Throne?\r\n— Stephen King (@StephenKing) 6 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, HBO показав першу серію заключного сезону "Гри престолів" і соцмережі "захопили" нові меми про серіалі.