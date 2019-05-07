У центрі Луганська ОБСЄ виявила "Гради", танки і гармати

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ) на Донбасі з 3 по 5 травня зафіксувала 20 ракетних систем залпового вогню "Град", які розміщені з порушенням лінії відводу. Про це повідомляється в звіті спостерігачів ОБСЄ.\r\nЗокрема, 3 травня міні-безпілотник СММ зафіксував сім систем БМ-21 Град, 122 мм на полігоні біля Міусинська, що на 62 км на південний захід від Луганська. Також зафіксовано 8 РСЗВ (БМ-21) поблизу населеного пункту Садовий.\r\nТакож 4 травня було зафіксовано п'ять танків (Т-72), п'ять самохідних гаубиць (2С1 Гвоздика, 122 мм), десять буксируються гаубиць Д-30 - п'ять одиниць і стільки ж 2А65 Мста-Б, 152 мм).\r\nКрім того, п'ять РСЗВ БМ-21, п'ять зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла"-10) і два протитанкових ракетних комплекси (9К111 "Фагот", 120 мм) були помічені в центрі Луганська.\r\n2 травня головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що Росія активізувала зусилля щодо примусового надання російського громадянства бойовикам самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік".\r\nВ СБУ заявили, що спецслужби РФ намагаються завербувати 90% українців, що працюють в Росії.