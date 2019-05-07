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07 травня 2019, вівторок, 08:00 53
Силові структури 2019-05-07T10:45:03+03:00
Українські Новини
У центрі Луганська ОБСЄ виявила "Гради", танки і гармати

У центрі Луганська ОБСЄ виявила "Гради", танки і гармати

Система залпового вогню
Система залпового вогню "Град". Фото: MilitaryArms.ru

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ) на Донбасі з 3 по 5 травня зафіксувала 20 ракетних систем залпового вогню "Град", які розміщені з порушенням лінії відводу. Про це повідомляється в звіті спостерігачів ОБСЄ.

Зокрема, 3 травня міні-безпілотник СММ зафіксував сім систем БМ-21 Град, 122 мм на полігоні біля Міусинська, що на 62 км на південний захід від Луганська. Також зафіксовано 8 РСЗВ (БМ-21) поблизу населеного пункту Садовий.

Також 4 травня було зафіксовано п'ять танків (Т-72), п'ять самохідних гаубиць (2С1 Гвоздика, 122 мм), десять буксируються гаубиць Д-30 - п'ять одиниць і стільки ж 2А65 Мста-Б, 152 мм).

Крім того, п'ять РСЗВ БМ-21, п'ять зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла"-10) і два протитанкових ракетних комплекси (9К111 "Фагот", 120 мм) були помічені в центрі Луганська.

2 травня головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що Росія активізувала зусилля щодо примусового надання російського громадянства бойовикам самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік".

В СБУ заявили, що спецслужби РФ намагаються завербувати 90% українців, що працюють в Росії.

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