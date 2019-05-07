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07 травня 2019, вівторок, 05:50 90
Lifestyle 2019-05-07T10:45:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні Радониця: традиції, повір'я та значення свята

Сьогодні Радониця: традиції, повір'я та значення свята

Весь поточний тиждень присвячений вшануванню і поминанню покійних близьких. Фото: pixabay.com
Весь поточний тиждень присвячений вшануванню і поминанню покійних близьких. Фото: pixabay.com

Сьогодні, 7 травня, Православна церква відзначає Радоницю, велике свято вшанування померлих родичів. Весь поточний тиждень називається Поминальним і присвячений підтримці пам'яті про близьких. У цей день прийнято йти на кладовище для молитов і поминального обіду. Про інші звичаї та повір'я дня розкажуть Українські Новини.

Другий тиждень після Великодня традиційно називають поминальним, протягом нього шануються покійні, а також встановлено свято Радоницю. Про нього прийнято говорити, як про Великдень для померлих. До того ж свято закликає християн не сумувати, а радіти проходженню покійними в життя вічне.

Весь тиждень присвячений вшануванню і поминанню покійних близьких, тому і існує звичай відвідувати їхні могили. В точно встановлені дні до кладовищ йде весь прихід зі священиками, ведеться панахида і вимовляються молитви, після чого ті, хто прийшов, відправляються на обід-тризну.

Серед обрядів дня можна знайти і такий: зі словами "Христос Воскрес" потрібно тричі постукати по хресту біля могили крашанкою – це послужить привітанням.

Вважається, що на Радоницю покійні чують живих і здатні пробачити тих, з ким були розбіжності. Тому в цей день потрібно попросити вибачення у тих, з ким залишилися непорозуміння або сварки, при цьому й самому пробачити.

Також,через те, що покійні все чують, їх не можна називати небіжчиками, тільки родичами.

Між тим, існує повір'я, що у Великодній тиждень, у Страсну п'ятницю, душі збираються на власний Великдень, а повертаються тільки у Антипасху, першу неділю після свята, яка також називається Поминальним.

Як повідомляли Українські Новини, "Гробки" в Києві пройдуть 5-9 травня: в які дні на яке кладовище йти.

5 травня пройшла Антипасха: традиції та значення дні.

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