Місто в Миколаївській області залишилось без води

Місто Первомайськ Миколаївської області залишився без води через борги.

Про це повідомила прес-служба міської ради, передають Українські Новини.

Так, заборгованість споживачів за послуги становила 7 млн гривень.

"Заборгованість населення на 01.05.2019 року становить понад 7 млн гривень. У свою чергу КП "Первомайський міський водоканал" через брак коштів має заборгованість перед постачальницькими організаціями за спожиту електроенергію", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим сьогодні водоканал відключили від електроенергії.

З метою відновлення водопостачання тривають переговори між керівництвом міста, КП "Первомайський міський водоканал" та постачальником електричної енергії.

Як повідомляли Українські Новини, жителі окупованого Донбасу заборгували 3,8 млрд гривень за воду.

18 лютого у Києві два будинки залишилися без води.

При цьому з 1 лютого в Києві зріс тариф на воду.