Неймовірно гордий за дружину: принц Гаррі розповів про пологи Маркл і про свого сина

У принца Гаррі та його дружини Меган народився син. Дитина з'явилася на світ 6 травня о 5:26 за часом Лондона, вага новонародженого - 3311 грамів. Про народження сина повідомив сам принц Гаррі і прокоментував подію, пише "Російська служба BBC".

За словами принца, він і його дружина дуже схвильовані і вдячні всім, хто підтримував їх під час вагітності Меган.

Принц Гаррі розповів, що вони ще не вигадали ім'я для немовляти. Його дружина і син почувають себе чудово. Він також повідомив, що був присутній при пологах.

Коли принца Гаррі запитали про враження від присутності під час пологів, він розсміявся і сказав: "Я не був присутній на великій кількості пологів. Чесно кажучи, це перші пологи, які я бачив. Це дивно, абсолютно приголомшливо. І я неймовірно гордий за дружину".

"Це найдивовижніший досвід у житті. І як жінки роблять це - це за гранню мого розуміння", - сказав молодий батько.

Принц Гаррі зізнався, що абсолютно зачарований власним сином.

"Як і будь-який батько або мати, я можу сказати, що твоя власна дитина - абсолютно прекрасна, за цю маленьку людину ти готовий померти, тому я зараз на сьомому небі від щастя", - зізнався принц Гаррі.

Як повідомляли Українські Новини, Меган Маркл відмовилася від королівських гінекологів, тому що вони чоловіки.

Також принц Гаррі і вагітна Меган Маркл вирішили з'їхати з Кенсінгтонського палацу.

Крім того, принц Гаррі і Меган Маркл можуть віддати свого первістка в американську школу.