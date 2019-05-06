Голова Волинської облради зберігає 34 млн гривень готівкою

Голова Волинської обласної ради Ігор Палиця задекларував 350 тис. гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Всю суму Палиця отримав від відчуження рухомого майна.

Голова облради зберігає в Приватбанку 854 789 гривень, в Айбокс банку - 220 гривень а також володіє готівковими коштами в сумі 34 млн гривень.

Крім того, Палиця задекларував оренду 2 квартир в Києві (303,4 і 246,7 кв. м), 3 паркувальних місця в Києві (20,9, 20 і 19 кв. М) у громадянина Івана Кравчука.

Також він задекларував 3 наручних годинники (Rolex Oyster Perpetual, Audemars Piguet Oyster Perpetual і Audemars Piguet Tourbillon Chronographe).

У Палиці немає автомобілів і земельних ділянок.

Також голова Волинської облради задекларував об'єкт інтелектуальної власності "Графічне зображення для рекламного листа".

У звітному році Палиця витратив 175 557 гривень, 289 147 гривень і 297 248 гривень на оплату навчання в Швейцарії, 643 304 гривень на благодійність в Україні та 119 180 гривень на утримання орендованого житла та машиномісць.

Палиця не вказав у декларації доходи й іншу інформацію членів сім'ї.

Як повідомляли Українські Новини, раніше СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом можливого службового підроблення голови Волинської обласної ради та його заступників.

4 квітня 2018 року Палиця заявив про виявлення обладнання для прослуховування у приміщенні під дахом будівлі Волинської облради.

5 квітня СБУ відкрила ще 1 справу проти соратника Коломойського - голови Волинської облради Палиці.