Водій вантажівки, що впала у річку на Прикарпатті, був п'яний і не впорався з керуванням, - поліція

Поліція затримала водія автомобіля з туристами, що впав з висоти 40 м в річку, в Івано-Франківській області.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.\r\nУ повідомленні сказано, що згідно з даними медичного огляду, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.\r\nУ результаті падіння автомобіля загинули 3 людини, ще 10 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.\r\n\r\nПоліція встановила, що місцевий житель, керуючи вантажівкою ГАЗ-66, перевозив 23 громадян Білорусі.\r\nПід час підйому по гірській дорозі він намагався виконати поворот направо, але не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і впав у річку Чорний Черемош.\r\n\r\nПравоохоронці затримали водія, йому загрожує позбавлення волі до 10 років.\r\nКрім того, вирішується питання про початок досудового розслідування за ст. 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу.\r\nМісце смертельного ДТП на Прикарпатті. Фото: поліція\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 3 людини загинули при падінні автомобіля з туристами з висоти 40 м в річку в селі Красник Івано-Франківської області.\r\nТим часом у Тернопільській області обвалився міст через річку Серет.