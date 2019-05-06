Водій вантажівки, що впала у річку на Прикарпатті, був п'яний і не впорався з керуванням, - поліція

Поліція затримала водія автомобіля з туристами, що впав з висоти 40 м в річку, в Івано-Франківській області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

У повідомленні сказано, що згідно з даними медичного огляду, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

У результаті падіння автомобіля загинули 3 людини, ще 10 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Поліція встановила, що місцевий житель, керуючи вантажівкою ГАЗ-66, перевозив 23 громадян Білорусі.

Під час підйому по гірській дорозі він намагався виконати поворот направо, але не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і впав у річку Чорний Черемош.

Правоохоронці затримали водія, йому загрожує позбавлення волі до 10 років.

Крім того, вирішується питання про початок досудового розслідування за ст. 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу.

Місце смертельного ДТП на Прикарпатті. Фото: поліція

Як повідомляли Українські Новини, 3 людини загинули при падінні автомобіля з туристами з висоти 40 м в річку в селі Красник Івано-Франківської області.

Тим часом у Тернопільській області обвалився міст через річку Серет.