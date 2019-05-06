Перший заступник прокурора Запорізької області заробив за рік у 3,5 рази менше дружини і дочки

Перший заступник прокурора Запорізької області Василь Карман задекларував 734 911 гривень доходів, одержаних за 2018 рік, його дружина і дочка - 2 475 005 гривень.

Про це сказано в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

З доходів першого заступника прокурора зарплата становить 673 083 гривень, пенсія - 41 914 гривень, 2 подарунки від профспілки співробітників прокуратури області вартістю 19 512 гривень і 402 гривні.

Його дружина Вікторія задекларувала пенсію 234 692 гривні, відсотки від Альфа-Банку - 129 293 гривні, державну соцдопомогу - 10 320 гривень, дохід від відчуження нерухомості - 912 100 гривень.

Дочка Кармана Олександра задекларувала дохід від відчуження нерухомості - 912 100 гривень і безкоштовне дарування їй батьком частини квартири вартістю 276 500 гривень.

Перший заступник прокурора власного житла не має, при цьому вказав як місце своєї та дружини реєстрації квартиру 108 кв. м у Києві, власниками якої є його дочка Олександра та громадянка Карман Дарія Василівна.

Також він орендує у компанії ТОВ "Омікрон-Ріелт" квартиру 59,7 кв. м у Запоріжжі й разом із дружиною, дочкою та сином Яковом безоплатно користується належним громадянці Людмилі Лазаренко будинком 222,8 кв. м і земельною ділянкою 1 200 кв. м. у Гореничах Києво-Святошинського району Київської області.

Ще Карману належать земділянки в Київській області 1 008 кв. м у Ворзелі і 2 500 кв. м у Дідівщині Фастівського району.

Перший заступник прокурора задекларував годинник AUDEMARS PIGUET з корпусом із золота і користування автомобілем Mercedes-Benz Е280 4 matic 2007 року випуску, що належить громадянці Дарині Карман. Його дружина володіє автомобілем Nissan 1988 року випуску і Lexus RX350 2008 року випуску, що належить громадянці Людмилі Лазаренко.

У Кармана на рахунках грошей немає, готівкою він задекларував 29,5 тис. доларів і 59 тис. гривень.

Його дружина тримає на рахунку в Альфа-Банку 98,193 тис. доларів, готівкою 49,5 тис. доларів і 18 тис. гривень.

У дочки готівкою 38 тис. доларів, у сина - 1,150 тис. доларів.

На оренду квартири перший заступник прокурора витратив 72 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, військовий прокурор Запорізького гарнізону заробив 800 тис. гривень за рік.

У прокурора Запорізької області Романова у декларації вказано мільйон гривень і яхта, але немає машини.