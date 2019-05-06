Янукович просить притягнути до дисциплінарної відповідальності його держадвоката

Колишній Президент Віктор Янукович, який привітав Зеленського з перемогою на виборах Президента, просить Окружний адміністративний суд Києва зобов'язати Вищу кваліфікаційно-дисциплинаруню комісію адвокатури (ВКДКА) притягнути до дисциплінарної відповідальності його державного адвоката Івана Ангеліна.

Про це сказано в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов Віктора Януковича до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, третя особа - Іван Ангелін", - сказано в ньому.

Позивач просить суд визнати протиправним рішення ВКДКА від 29 березня, яким Ангеліну було повернуто статус адвоката.

Раніше його було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за участь у справі Януковича, а саме - він був позбавлений права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

В березні 2018 року правоохоронці почали розслідувати можливе перешкоджання професійній діяльності державного захисника Івана Ангеліна з надання правової допомоги колишньому Президенту Віктору Януковичу під час розгляду клопотання прокуратури про проведення спеціального (заочного) досудового розслідування.

7 лютого 2018 року адвокати Януковича Олександр Горошинський і Ольга Просянюк з'явилися на судове засідання, на якому розглядалося питання про проведення заочного розслідування щодо Януковича, і заявили про намір представляти інтереси екс-Президента і вимагали усунення від участі в засіданні адвоката Ангеліна.

Їм було в цьому відмовлено.

Як повідомляли Українські Новини, в Генпрокуратурі зраділи бажанню Януковича повернутися додому і пообіцяли затримати відразу після приїзду.

Раніше суд відмовився зняти арешт з рахунків оточення Януковича ВБР.