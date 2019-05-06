Новий командувач операцією Об'єднаних сил задекларував 178 тис. гривень на банківських рахунках

Командувач операції Об'єднаних сил (ООС) Олександр Сирський задекларував 646 тис. гривень доходів, 10 тис. доларів готівки і 178 тис. гривень на банківських рахунках за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Серед доходів Сирський вказав 632 тис. гривень зарплати на основному місці роботи в Генеральному штабі, 6 350 гривень соціальної допомоги учасникам АТО, 1 265 гривень разової грошової допомоги від Генштабу, 6 350 – подарунок у негрошовій формі.

На рахунках в "Державному експортно-імпортному банку" у нього є 80 тис. гривень, у Приватбанку – 85,4 тис. гривень, в Ощадбанку – 12,5 тис. гривень.

Дружина Сирського Тамара Харченко задекларувала 17,8 тис. гривень доходів, його тесть Іван Харченко – 32,5 тис. гривень пенсії.

Сирський володіє земельною ділянкою площею 1 000 кв. м в Київській області та користується службовою квартирою в Києві, наданою Міністерством оборони.

У дружини в Шамраївці Київської області є 2 земельних ділянки площею 2 015 кв. м і 467 кв. м, будинок площею 152,9 кв. м.

Біля нового командувача ООС є автомобіль Renault Megan 2017 року випуску за 611 тис. гривень, у тестя – ВАЗ 21074 2002 року випуску за 21,7 тис. гривень.

Також в об'єктах незавершеного будівництва у Сирського числиться машиномісце площею 13,7 кв. м у Києві.

Як повідомляли Українські Новини, Наїв обіймав посаду командувача ООС з березня 2018 року.

Також з 30 квітня 2018 року замість АТО на території Донбасу проводиться Операція об'єднаних сил (ООС).