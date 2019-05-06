У Зеленського назвали категорії українців, які можуть бути звільнені від загального декларування

Експерт новообраного Президента Володимира Зеленського з питань оподаткування Данило Гетманцев пропонує звільнити від загального декларування бюджетників та непрацюючих пенсіонерів.

Про це Гетманцев написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Загальне декларування за нашою пропозицією не стосується тих, хто отримує доходи тільки від держави. У ньому просто немає сенсу. І тим самим, що платник податків не подає декларацію, він підтверджує, що ніяких інших доходів у нього немає", - написав Гетманцев.

У коментарях експерт додав, що коли мова йде про пенсіонерів - вони будуть звільнені від подачі декларації, якщо отримують доходи тільки від держави (пенсію).

При цьому Гетманцев не бачить перешкод для подачі декларації, якщо пенсіонер десь працює.

Крім того, передбачається декларування в електронній формі.

"І звичайно загальне декларування – це декларування в електронній формі. До речі, з цього року воно вже доступно для платника податків у цілком зручному вигляді. Звичайно, треба вдосконалювати, але процес вже йде", - додав експерт.

Як повідомляли Українські Новини, бізнес тепер може не декларувати валютні цінності та інше закордонне майно.

Раніше НБУ ввів валютні ослаблення для юросіб-нерезидентів і небанківських фінустанов.