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06 травня 2019, понеділок, 18:33 18
Суспільство 2019-05-06T19:30:02+03:00
Українські Новини
У Зеленського назвали категорії українців, які можуть бути звільнені від загального декларування

У Зеленського назвали категорії українців, які можуть бути звільнені від загального декларування

Данило Гетманцев. Фото: Danil Getmantsev/Facebook
Данило Гетманцев. Фото: Danil Getmantsev/Facebook

Експерт новообраного Президента Володимира Зеленського з питань оподаткування Данило Гетманцев пропонує звільнити від загального декларування бюджетників та непрацюючих пенсіонерів.

Про це Гетманцев написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Загальне декларування за нашою пропозицією не стосується тих, хто отримує доходи тільки від держави. У ньому просто немає сенсу. І тим самим, що платник податків не подає декларацію, він підтверджує, що ніяких інших доходів у нього немає", - написав Гетманцев.

У коментарях експерт додав, що коли мова йде про пенсіонерів - вони будуть звільнені від подачі декларації, якщо отримують доходи тільки від держави (пенсію).

При цьому Гетманцев не бачить перешкод для подачі декларації, якщо пенсіонер десь працює.

Крім того, передбачається декларування в електронній формі.

"І звичайно загальне декларування – це декларування в електронній формі. До речі, з цього року воно вже доступно для платника податків у цілком зручному вигляді. Звичайно, треба вдосконалювати, але процес вже йде", - додав експерт.

Як повідомляли Українські Новини, бізнес тепер може не декларувати валютні цінності та інше закордонне майно.

Раніше НБУ ввів валютні ослаблення для юросіб-нерезидентів і небанківських фінустанов.

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