Волинський губернатор Савченко задекларував швейцарський годинник, мобільний телефон Vertu і $307 тис. готівкою

Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко задекларував 375 821 гривню доходів за 2018 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.\r\nЗаробітна плата склала 197 922 гривень, пенсія - 169 100 гривень, відсотки - 4 272 гривень і 4 527 гривень.\r\nСавченко належить садовий будинок площею 272,8 кв. м, квартира 39,6 кв. м, земельні ділянки 20 тис. кв. м, 1 199 кв. м, 1 200 кв. м.\r\nТакож він задекларував швейцарські годинники Harry Winston, Breguet і Omega і мобільний телефон Vertu.\r\nКрім цього, ювелірні вироби з дорогоцінних металів, він не вказав торговельну марку, назву виробника і вартість.\r\nСавченко належить автомобіль Toyota Land Cruiser 200 2016 року випуску.\r\nВолинський губернатор вказав у декларації 100 інвестиційних сертифікатів Радикал банку на 1,191 млн гривень.\r\nВін зберігає в банках 5 167 доларів США, 120 доларів США, 33 400 гривень, 206 945 гривень і 1 727 гривень.\r\nГотівкою волинський губернатор зберігає 307 тис. доларів США та 430 тис. гривень.\r\nВін витратив у 2018 році 99 414 гривень на оренду кімнати.\r\nДружина Савченко Ірина отримала в 2018 році 45 803 гривень зарплати.\r\nЇй належать земельні ділянки площею 9 498 кв. м, 1 200 кв. м, 1 500 кв. м.\r\nКрім цього, Ірині Савченко належить квартира 124,6 кв. м, три машиномісця (22,4 кв. м, 9,9 кв. м і 19,5 кв. м) і спільно з донькою Надією Савченко (по 50%) квартира площею 74,4 кв. м.\r\nІрині Савченко належить недобудований будинок 199,57 кв. м, недобудовані господарські споруди 99 кв. м та 42 кв. м.\r\nТакож їй належать ювелірні вироби з дорогоцінних металів, вона не вказала торговельну марку, назву виробника і вартість.\r\nДружина волинського губернатора задекларувала автомобіль AKURA MDX 2008 року випуску.\r\nІрина Савченко зберігає готівкою 300 тис. гривень, 135 тис. доларів США, 70 тис. євро.\r\nНадія Савченко задекларувала 66,67% квартири 55,4 кв. м, решта 33,3% належать громадянці Галині Дворецькій.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, виконуючий обов'язки мера Луцька, секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт задекларував 691 256 гривень доходів за 2018 рік.\r\nПрезидент Петро Порошенко 23 березня 2018 року звільнив голову Волинської обласної державної адміністрації Володимира Гунчика і призначив замість нього Олександра Савченко.\r\n