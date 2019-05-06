Волинський губернатор Савченко задекларував швейцарський годинник, мобільний телефон Vertu і $307 тис. готівкою

Голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко задекларував 375 821 гривню доходів за 2018 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Заробітна плата склала 197 922 гривень, пенсія - 169 100 гривень, відсотки - 4 272 гривень і 4 527 гривень.

Савченко належить садовий будинок площею 272,8 кв. м, квартира 39,6 кв. м, земельні ділянки 20 тис. кв. м, 1 199 кв. м, 1 200 кв. м.

Також він задекларував швейцарські годинники Harry Winston, Breguet і Omega і мобільний телефон Vertu.

Крім цього, ювелірні вироби з дорогоцінних металів, він не вказав торговельну марку, назву виробника і вартість.

Савченко належить автомобіль Toyota Land Cruiser 200 2016 року випуску.

Волинський губернатор вказав у декларації 100 інвестиційних сертифікатів Радикал банку на 1,191 млн гривень.

Він зберігає в банках 5 167 доларів США, 120 доларів США, 33 400 гривень, 206 945 гривень і 1 727 гривень.

Готівкою волинський губернатор зберігає 307 тис. доларів США та 430 тис. гривень.

Він витратив у 2018 році 99 414 гривень на оренду кімнати.

Дружина Савченко Ірина отримала в 2018 році 45 803 гривень зарплати.

Їй належать земельні ділянки площею 9 498 кв. м, 1 200 кв. м, 1 500 кв. м.

Крім цього, Ірині Савченко належить квартира 124,6 кв. м, три машиномісця (22,4 кв. м, 9,9 кв. м і 19,5 кв. м) і спільно з донькою Надією Савченко (по 50%) квартира площею 74,4 кв. м.

Ірині Савченко належить недобудований будинок 199,57 кв. м, недобудовані господарські споруди 99 кв. м та 42 кв. м.

Також їй належать ювелірні вироби з дорогоцінних металів, вона не вказала торговельну марку, назву виробника і вартість.

Дружина волинського губернатора задекларувала автомобіль AKURA MDX 2008 року випуску.

Ірина Савченко зберігає готівкою 300 тис. гривень, 135 тис. доларів США, 70 тис. євро.

Надія Савченко задекларувала 66,67% квартири 55,4 кв. м, решта 33,3% належать громадянці Галині Дворецькій.

Як повідомляли Українські Новини, виконуючий обов'язки мера Луцька, секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт задекларував 691 256 гривень доходів за 2018 рік.

Президент Петро Порошенко 23 березня 2018 року звільнив голову Волинської обласної державної адміністрації Володимира Гунчика і призначив замість нього Олександра Савченко.