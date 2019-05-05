И.о. мэра Луцка Пустовит задекларировал 691 тыс. гривен доходов в 2018

Исполняющий обязанности мэра Луцка, секретарь Луцкого городского совета Григорий Пустовит задекларировал 691 256 гривен доходов в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Заработная плата составила 611 902 гривен, пенсия - 67 926 гривен, проценты - 7 931 гривен и 3 497 гривен.

Пустовиту принадлежит квартира площадью 42,57 кв. м.

Он хранит в банках 5 921 евро, 3 344 долларов США, 90 834 гривен, 4 007 долларов США и 2 гривны.

Наличными и.о. мэра Луцка хранит 25 300 долларов США.

Жена Пустовита Алла Пустовит получила в 2018 году 87 525 гривен зарплаты.

Она владеет 50% квартиры площадью 45,7 кв. м, второй половиной квартиры владеет гражданин Олег Попович.

У жены нет депозитов и не указаны наличные в декларации.

Дочь Пустовита Юлия Пустовит получила в 2018 году 16 735 гривен стипендии, 300 гривен выплаты от профсоюзов, 8 383 гривен процентов и 12 гривен бонусов от Приватбанка.

Она владеет квартирой площадью 96,7 кв. м.

У дочери на депозитах хранится 8 685 долларов США, 7 083 гривен и 2 460 гривен.

У Пустовита, его жены и дочери нет автомобилей и земельных участков.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июля 2017 года Луцкий городской совет избрал секретарем Григория Пустовита ("Всеукраинское объединение" "Батьківщина") вместо Игоря Полищука ("Украинское объединение патриотов" ("Укроп").

Пустовит также стал исполняющим обязанности мэра.

Мэр Луцка Николай Романюк умер 3 февраля 2017 года.

Он занимал должность мэра Луцка с ноября 2010 года.