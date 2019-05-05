И.о. мэра Луцка Пустовит задекларировал 691 тыс. гривен доходов в 2018

Исполняющий обязанности мэра Луцка, секретарь Луцкого городского совета Григорий Пустовит задекларировал 691 256 гривен доходов в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.\r\nЗаработная плата составила 611 902 гривен, пенсия - 67 926 гривен, проценты - 7 931 гривен и 3 497 гривен.\r\nПустовиту принадлежит квартира площадью 42,57 кв. м.\r\nОн хранит в банках 5 921 евро, 3 344 долларов США, 90 834 гривен, 4 007 долларов США и 2 гривны.\r\nНаличными и.о. мэра Луцка хранит 25 300 долларов США.\r\nЖена Пустовита Алла Пустовит получила в 2018 году 87 525 гривен зарплаты.\r\nОна владеет 50% квартиры площадью 45,7 кв. м, второй половиной квартиры владеет гражданин Олег Попович.\r\nУ жены нет депозитов и не указаны наличные в декларации.\r\nДочь Пустовита Юлия Пустовит получила в 2018 году 16 735 гривен стипендии, 300 гривен выплаты от профсоюзов, 8 383 гривен процентов и 12 гривен бонусов от Приватбанка.\r\nОна владеет квартирой площадью 96,7 кв. м.\r\nУ дочери на депозитах хранится 8 685 долларов США, 7 083 гривен и 2 460 гривен.\r\nУ Пустовита, его жены и дочери нет автомобилей и земельных участков.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 3 июля 2017 года Луцкий городской совет избрал секретарем Григория Пустовита ("Всеукраинское объединение" "Батьківщина") вместо Игоря Полищука ("Украинское объединение патриотов" ("Укроп").\r\nПустовит также стал исполняющим обязанности мэра.\r\nМэр Луцка Николай Романюк умер 3 февраля 2017 года.\r\nОн занимал должность мэра Луцка с ноября 2010 года.