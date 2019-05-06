Російські нафтові компанії намагаються отримати дозволи на експорт палива в Україну

Російські постачальники дизельного палива та скрапленого газу "Роснефть" і "Лукойл" почали процедуру отримання дозволів на експорт палива в Україну в Міністерстві економіки Росії, згідно з постановою російського уряду від 18 квітня 2019 року, після того, як в 2018 році російська "Роснефть" продала мережу АЗС в Україні.

Про це з посиланням на джерела в трейдерському середовищі повідомив enkorr.

Так, спочатку подала документи "Роснефть", потім аналогічний процес почав і "Лукойл". На сьогодні вже є повне розуміння нової процедури.

В компанії Proton Energy Group S. A., виступає експортером нафтопродуктів "Роснефті" в Україну з 2016 року, сказали, що в рамках процедури надали "Роснефті" всю необхідну документацію.

"Ми надали повний пакет документів, які були запитані у нас "Роснефтью". Ми налаштовані повністю виконати свої зобов'язання перед українськими контрагентами в рамках підписаних терм-контрактів на 2019 рік", — заявили в компанії.

Як повідомляли Українські Новини, суд Євросоюзу визнав санкції проти "Роснефті" обгрунтованими.

Також США оштрафували ExxonMobil на $2 млн за операції з Сечіним.