У Меган Маркл і принца Гаррі народився хлопчик

У Меган, герцогині Сассекской, і принца Гаррі народилася дитина. Це хлопчик. Ім'я дитини поки не повідомляється. Поки невідомо, де народилася дитина, але раніше Маркл не хотіла народжувати в тій же лікарні, що і Кейт Міддлтон, тому, швидше за все, дитина з'явилася на світло вдома у королівського подружжя.

Про це повідомляє "BBC Україна".

Принц Гаррі та Меган Маркл одружилися в квітні минулого року. За весіллям у прямому ефірі стежив весь світ. А в жовтні подружжя оголосило, що чекає на дитину.

Син Меган Маркл та принца Гаррі буде восьмим онуком королеви Єлизавети II, а також сьомим у черзі претендентів на британський престол.

Стать дитини залишалася сюрпризом навіть для батьків - вони вирішили не дізнаватися про неї до дня народження.

У брата Гаррі, принца Вільяма вже є троє дітлахів. Цікаво, що двоє з них народилися приблизно цієї ж пори року - принц Луї (23 квітня) і принцеса Шарлотта (2 травня).

Речник Кенсінгтонського палацу заявляв, що герцог і герцогиня бажають зберегти у секреті свої плани щодо пологів.

Домашні пологи - не рідкість для королівської родини. Королева Єлизавета II усіх своїх чотирьох дітей народжувала вдома.

Серед фаворитів у букмекерів для дівчаток були імена Діана (на честь матері принца Гаррі), Вікторія і Еліс.

Дитина принца Гаррі та Меган буде сьомою в черзі на успадкування британського престолу - відразу за своїм батьком.

Титул дитини Гаррі та Меган поки під питанням.

У 2012 році королева запровадила нове правило для принца Вільяма: всі його діти будуть принцами або принцесами, постановила вона. А от дитина Гаррі та Меган не матиме цього титулу, якщо тільки королева не вирішить інакше.

Втім, зовсім без титулу дитина не залишиться. У день свого весілля принц Гаррі отримав від королеви кілька титулів: герцог Сассекський, граф Дамбартон і барон Кілкіл.

Згідно з довідником з етикету Debrett's, старший син герцога може взяти собі один з "менших" титулів батька.

Тому хлопчик може стати графом Дамбартоном.

Однак Меган та Гаррі можуть вирішити взагалі відмовитися від титулів.

Наприклад, так зробила дочка королеви принцеса Анна, яка відмовилась від королівських титулів своїх дітей Пітера і Зари, щоб її діти мали якомога "нормальніше" життя.

Як повідомляли Українські Новини, Меган Маркл відмовилася від королівських гінекологів, тому що вони чоловіки.

Також принц Гаррі і вагітна Меган Маркл вирішили з'їхати з Кенсінгтонського палацу.

Крім того, принц Гаррі і Меган Маркл можуть віддати свого первістка в американську школу.