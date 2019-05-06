У Меган Маркл і принца Гаррі народився хлопчик

У Меган, герцогині Сассекской, і принца Гаррі народилася дитина. Це хлопчик. Ім'я дитини поки не повідомляється. Поки невідомо, де народилася дитина, але раніше Маркл не хотіла народжувати в тій же лікарні, що і Кейт Міддлтон, тому, швидше за все, дитина з'явилася на світло вдома у королівського подружжя.\r\nПро це повідомляє "BBC Україна".\r\nПринц Гаррі та Меган Маркл одружилися в квітні минулого року. За весіллям у прямому ефірі стежив весь світ. А в жовтні подружжя оголосило, що чекає на дитину.\r\nСин Меган Маркл та принца Гаррі буде восьмим онуком королеви Єлизавети II, а також сьомим у черзі претендентів на британський престол.\r\nСтать дитини залишалася сюрпризом навіть для батьків - вони вирішили не дізнаватися про неї до дня народження.\r\nУ брата Гаррі, принца Вільяма вже є троє дітлахів. Цікаво, що двоє з них народилися приблизно цієї ж пори року - принц Луї (23 квітня) і принцеса Шарлотта (2 травня).\r\nРечник Кенсінгтонського палацу заявляв, що герцог і герцогиня бажають зберегти у секреті свої плани щодо пологів.\r\nДомашні пологи - не рідкість для королівської родини. Королева Єлизавета II усіх своїх чотирьох дітей народжувала вдома.\r\nСеред фаворитів у букмекерів для дівчаток були імена Діана (на честь матері принца Гаррі), Вікторія і Еліс.\r\nДитина принца Гаррі та Меган буде сьомою в черзі на успадкування британського престолу - відразу за своїм батьком.\r\nТитул дитини Гаррі та Меган поки під питанням.\r\nУ 2012 році королева запровадила нове правило для принца Вільяма: всі його діти будуть принцами або принцесами, постановила вона. А от дитина Гаррі та Меган не матиме цього титулу, якщо тільки королева не вирішить інакше.\r\nВтім, зовсім без титулу дитина не залишиться. У день свого весілля принц Гаррі отримав від королеви кілька титулів: герцог Сассекський, граф Дамбартон і барон Кілкіл.\r\nЗгідно з довідником з етикету Debrett's, старший син герцога може взяти собі один з "менших" титулів батька.\r\nТому хлопчик може стати графом Дамбартоном.\r\nОднак Меган та Гаррі можуть вирішити взагалі відмовитися від титулів.\r\nНаприклад, так зробила дочка королеви принцеса Анна, яка відмовилась від королівських титулів своїх дітей Пітера і Зари, щоб її діти мали якомога "нормальніше" життя.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Меган Маркл відмовилася від королівських гінекологів, тому що вони чоловіки.\r\nТакож принц Гаррі і вагітна Меган Маркл вирішили з'їхати з Кенсінгтонського палацу.\r\nКрім того, принц Гаррі і Меган Маркл можуть віддати свого первістка в американську школу.