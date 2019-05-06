Завод "Кузня" отримав 75,2 млн гривень за участь в будівництві Подільського мосту

У квітні завод Сергія Тігіпка "Кузня на Рибальському" отримав 75,2 мільйона гривень за участь у будівництві Подільського моста.

Про це повідомляє Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch, з посиланням на офіційний портал використання публічних фінансів, пише "Економічна правда".

Гроші перерахував генеральний підрядник будівництва мосту приватна фірма ТОВ "Еко-Буд-Трейд". Остання отримала кошти від комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".

В 2017 році ТОВ "Еко-Буд-Трейд" за результатами тендерів уклало дві угоди з Дирекцією на будівництво Подільського моста на 4,33 млрд та 1,76 млрд гривень, загальною вартістю 6 млрд гривень. Тоді ж приватна фірма уклала договори субпідряду з "Кузнею на Рибальському", яка на той момент належала чинному президенту Петру Порошенку.

За інформацією "Bihus.Info" влітку 2017 року "Кузня" отримала 150 млн гривень за постачання металевих конструкцій для будівництва Подільського мосту. У свою чергу "Кузня" закуповувала товар у російського бізнесу.

З серпня 2018 року проводиться досудове розслідування за результатами будівництва даного мосту.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" можливо допущено розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах з боку ПАТ "Мостобуд" та ТОВ "Еко-Буд-Трейд" під час будівництва Подільсько - Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро, що виразилась в відсутності контролю за діяльністю генпідрядників при виконанні робіт по зобов'язаннях, які виникли при отриманні авансової виплати, завищенні вартості виконаних робіт і матеріалів, що підтверджено аудиторським висновком Київської міської державної адміністрації", - йдеться в судових матеріалах.

Як відомо Подільський мостовий перехід будується з 1993 р.

Раніше StateWatch повідомляв, що завод "Кузня на Рибальському" отримав 22,9 млн гривень передплати за ремонт двигунів військового корабля.

Нагадаємо, у 2018 році порівняно з 2017 роком суднобудівний завод "Кузня на Рибальському" за попередніми даними збільшив прибуток в 1,77 рази до 33,1 млн гривень.

Перед продажем "Кузні на Рибальському" Порошенко вивів нерухомість.

Порошенко декомунізував свій завод "Ленінська кузня" до другого року роботи закону.