Завод "Кузня" отримав 75,2 млн гривень за участь в будівництві Подільського мосту

У квітні завод Сергія Тігіпка "Кузня на Рибальському" отримав 75,2 мільйона гривень за участь у будівництві Подільського моста.\r\nПро це повідомляє Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch, з посиланням на офіційний портал використання публічних фінансів, пише "Економічна правда".\r\nГроші перерахував генеральний підрядник будівництва мосту приватна фірма ТОВ "Еко-Буд-Трейд". Остання отримала кошти від комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва".\r\nВ 2017 році ТОВ "Еко-Буд-Трейд" за результатами тендерів уклало дві угоди з Дирекцією на будівництво Подільського моста на 4,33 млрд та 1,76 млрд гривень, загальною вартістю 6 млрд гривень. Тоді ж приватна фірма уклала договори субпідряду з "Кузнею на Рибальському", яка на той момент належала чинному президенту Петру Порошенку.\r\nЗа інформацією "Bihus.Info" влітку 2017 року "Кузня" отримала 150 млн гривень за постачання металевих конструкцій для будівництва Подільського мосту. У свою чергу "Кузня" закуповувала товар у російського бізнесу.\r\nЗ серпня 2018 року проводиться досудове розслідування за результатами будівництва даного мосту.\r\n"Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" можливо допущено розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах з боку ПАТ "Мостобуд" та ТОВ "Еко-Буд-Трейд" під час будівництва Подільсько - Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро, що виразилась в відсутності контролю за діяльністю генпідрядників при виконанні робіт по зобов'язаннях, які виникли при отриманні авансової виплати, завищенні вартості виконаних робіт і матеріалів, що підтверджено аудиторським висновком Київської міської державної адміністрації", - йдеться в судових матеріалах. \r\nЯк відомо Подільський мостовий перехід будується з 1993 р.\r\nРаніше StateWatch повідомляв, що завод "Кузня на Рибальському" отримав 22,9 млн гривень передплати за ремонт двигунів військового корабля.\r\nНагадаємо, у 2018 році порівняно з 2017 роком суднобудівний завод "Кузня на Рибальському" за попередніми даними збільшив прибуток в 1,77 рази до 33,1 млн гривень.\r\nПеред продажем "Кузні на Рибальському" Порошенко вивів нерухомість.\r\nПорошенко декомунізував свій завод "Ленінська кузня" до другого року роботи закону.