Сьогодні Порошенка чекають в ГПУ

Генеральна прокуратура чекає сьогодні президента Петра Порошенка для додаткового допиту по справах Майдану.

Про це Українським Новинам повідомив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Допит призначений на 10:00.

Порошенко викликаний для допиту у справах про злочини проти євромайданівців.

Також від нього очікують підписання протоколу допиту, який відбувся в листопаді 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня.

Порошенко досі не підписав протокол допиту у справах Майдану.

У листопаді 2016 року ГПУ викликала на допит Порошенка по справі Евромайдану.