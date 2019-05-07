Сьогодні Порошенка чекають в ГПУ

Генеральна прокуратура чекає сьогодні президента Петра Порошенка для додаткового допиту по справах Майдану.\r\nПро це Українським Новинам повідомив начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.\r\nДопит призначений на 10:00.\r\nПорошенко викликаний для допиту у справах про злочини проти євромайданівців.\r\nТакож від нього очікують підписання протоколу допиту, який відбувся в листопаді 2016 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня.\r\nПорошенко досі не підписав протокол допиту у справах Майдану.\r\nУ листопаді 2016 року ГПУ викликала на допит Порошенка по справі Евромайдану.