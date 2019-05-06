підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
06 травня 2019, понеділок, 15:45 49
Силові структури 2019-05-06T18:45:03+03:00
Українські Новини
Військовим на передовій збільшать доплати на 5 тис. гривень: Порошенко дав доручення Полтораку

Військовим на передовій збільшать доплати на 5 тис. гривень: Порошенко дав доручення Полтораку

Президент Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку збільшити доплати військовим на передовій на 5 тис. гривень до 17 тис. гривень.

Про це він повідомив під час візиту в зону проведення операції Об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини.

"Я прийняв рішення, що ми робимо подальше збільшення доплат грошового утримання бійцям підрозділів, які перебувають на першій лінії ООС. Пане міністр оборони, доручаю ще підняти доплати за перебування на передовій і прийняти рішення про збільшення доплат на 5 тис. гривень до суми 17 тис.", - сказав він.

На початку березня Полторак за дорученням Порошенка підвищив доплати військовим на передовій на 2 тис. гривень до 12 тис. гривень з 1 квітня.

Порошенко додав, що з урахуванням 10,3 тис. гривень грошового забезпечення та 17 тис. гривень доплати військові на передовій зможуть отримувати більш як 27 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у березні Порошенко доручив Полтораку підвищити зарплати бійцям гірничо-штурмових військ на 23%.

З 1 січня українські військові почали отримувати більше.

Більше новин про: Степан Полторак ООС зарплати військових Петро Порошенко передова

Архів
Новини
Волинський губернатор Савченко задекларував швейцарський годинник, мобільний телефон Vertu і $307 тис. готівкою 18:37
В нафтопровід "Дружба" надійшла якісна нафта, - "Укртранснафта" 18:33
У Зеленського назвали категорії українців, які можуть бути звільнені від загального декларування 18:33
Російські нафтові компанії намагаються отримати дозволи на експорт палива в Україну 18:20
Луценко на колінах просив Порошенка призначити його генпрокурором, - Шокін 18:16
більше новин
Ірина і Юрій Луценко.
Летіли бізнес-класом: родину Луценків в елітних брендах помітили в аеропорту Риму 21:20
НАБУ і команда Коломойського готують спільні дії у справі "Роттердам+", - Корольчук 13:31
Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня 14:14
Секретар Рівненської міськради Паладійчук задекларував 67,8 тис. доларів і 17,9 тис. євро в особистому сейфі 21:18
Аеропорт Ярославського прийняв перший рейс з Баку авіакомпанії Buta Airways 17:01
більше новин
Загоряння літака в Шереметьєво: загинули щонайменше 13 людей 21:14
Добавки кальцію не допоможуть від ламкого волосся і нігтів, але допоможуть добавки цинку, - Супрун 22:50
Зеленський вимагає від Парубія проведення інавгурації 19 травня, щоб уникнути "вакууму влади" 23:37 Документ
Посеред ночі до Києва прийде потужна гроза з південного заходу, - синоптик 00:18 Карта
У понеділок погода у Києві буде теплою і дощовою 13:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok