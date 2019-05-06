Військовим на передовій збільшать доплати на 5 тис. гривень: Порошенко дав доручення Полтораку

Президент Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку збільшити доплати військовим на передовій на 5 тис. гривень до 17 тис. гривень.

Про це він повідомив під час візиту в зону проведення операції Об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини.

"Я прийняв рішення, що ми робимо подальше збільшення доплат грошового утримання бійцям підрозділів, які перебувають на першій лінії ООС. Пане міністр оборони, доручаю ще підняти доплати за перебування на передовій і прийняти рішення про збільшення доплат на 5 тис. гривень до суми 17 тис.", - сказав він.

На початку березня Полторак за дорученням Порошенка підвищив доплати військовим на передовій на 2 тис. гривень до 12 тис. гривень з 1 квітня.

Порошенко додав, що з урахуванням 10,3 тис. гривень грошового забезпечення та 17 тис. гривень доплати військові на передовій зможуть отримувати більш як 27 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у березні Порошенко доручив Полтораку підвищити зарплати бійцям гірничо-штурмових військ на 23%.

З 1 січня українські військові почали отримувати більше.