НАБУ відкрило справу на Парубія

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого нецільового використання бюджетних коштів головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, який напередодні обговорив інавгурацію з Володимиром Зеленським.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.

"10.04.2019 уповноваженою особою Національного бюро на виконання ухвали слідчого судді Солом'янського суду Києва від 02.04.2019 по справі внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо ознак злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 210 Кримінального кодексу", - йдеться у відповіді.

Ведеться досудове розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливого нецільового використання бюджетних коштів головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

У Парубія зізналися, що він купався в басейні готелю під час візиту в Катар на Асамблеї Міжпарламентського союзу.

Парубій задекларував 878 тис. гривень доходу і придбану квартиру у Львові за 2018 рік.