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06 травня 2019, понеділок, 15:03 39
Судова влада 2019-05-06T16:30:03+03:00
Українські Новини
Суд відмовив НБУ в знятті арешту з активів Коломойського

Суд відмовив НБУ в знятті арешту з активів Коломойського

Ігор Коломойський
Ігор Коломойський

Київський апеляційний суд відмовив Національному банку в задоволенні скарги про зняття арешту з активів компаній, пов'язаних з колишнім власником Приватбанку Ігорем Коломойським.

Про це йдеться в ухвалі суду від 17 квітня, передають Українські Новини.

Суд зберіг арешт активів, які були передані в іпотеку/заставу НБУ як забезпечення виконання зобов'язань Приватбанку за кредитами рефінансування.

Зокрема, під арештом перебувають зерновий термінал "Бориваж", 15 земельних ділянок за адресою Яремче, Поляниця (Івано-Франківська область), де розташований гірськолижний курорт "Буковель", готель "Жовтневий" у Дніпрі, ангар для обслуговування літаків, 34 земельних ділянки в Одеській області, понад 1 тис. одиниць залізничного рухомого складу, а також численні квартири та нежитлові приміщення.

Під час судового процесу представник НБУ наполягав на тому, що арешт цих активів необхідно скасувати, оскільки Печерський районний суд Києва в 2017 році вже наклав арешт на те ж саме майно і такий запобіжний захід є чинним.

Повторний арешт активів унеможливлює задоволення його вимог за рахунок предмета іпотеки (застави), у тому числі, шляхом реалізації позасудового способу звернення стягнення.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський пообіцяв не звертатися до Зеленського з проханнями.

Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня скасував націоналізацію Приватбанку, а також прийняв рішення щодо процедури націоналізації Приватбанку у справі №826/13813/17, яким повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Печерський районний суд Києва 20 квітня прийняв рішення розірвати договір особистого поручительства Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, одержаними до входження в капітал банку держави.

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