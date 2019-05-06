Суд відмовив НБУ в знятті арешту з активів Коломойського

Київський апеляційний суд відмовив Національному банку в задоволенні скарги про зняття арешту з активів компаній, пов'язаних з колишнім власником Приватбанку Ігорем Коломойським.\r\nПро це йдеться в ухвалі суду від 17 квітня, передають Українські Новини.\r\nСуд зберіг арешт активів, які були передані в іпотеку\/заставу НБУ як забезпечення виконання зобов'язань Приватбанку за кредитами рефінансування.\r\nЗокрема, під арештом перебувають зерновий термінал "Бориваж", 15 земельних ділянок за адресою Яремче, Поляниця (Івано-Франківська область), де розташований гірськолижний курорт "Буковель", готель "Жовтневий" у Дніпрі, ангар для обслуговування літаків, 34 земельних ділянки в Одеській області, понад 1 тис. одиниць залізничного рухомого складу, а також численні квартири та нежитлові приміщення.\r\nПід час судового процесу представник НБУ наполягав на тому, що арешт цих активів необхідно скасувати, оскільки Печерський районний суд Києва в 2017 році вже наклав арешт на те ж саме майно і такий запобіжний захід є чинним.\r\nПовторний арешт активів унеможливлює задоволення його вимог за рахунок предмета іпотеки (застави), у тому числі, шляхом реалізації позасудового способу звернення стягнення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Коломойський пообіцяв не звертатися до Зеленського з проханнями.\r\nОкружний адміністративний суд Києва 18 квітня скасував націоналізацію Приватбанку, а також прийняв рішення щодо процедури націоналізації Приватбанку у справі №826\/13813\/17, яким повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.\r\nПечерський районний суд Києва 20 квітня прийняв рішення розірвати договір особистого поручительства Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, одержаними до входження в капітал банку держави.