У центрі Києва в ТРЦ прогримів вибух

У понеділок, 6 травня, в самому центрі Києва прогримів вибух. Все сталося в арці "Арена Сіті" з боку PinchukArtCentre, що знаходиться за адресою вулиця Басейна, 2а. В результаті інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.

Вибух прогримів близько 11:20. Про це Інформатор повідомляє з місця.

Очевидці розповідають, що бачили, як чоловік поклав в арці якісь речі, підпалив їх і втік. Вогонь загасили охоронці БЦ. Після вибуху територію заповнив їдкий дим. На місці вибуху лежали обгорілі особисті речі, зокрема, дезодорант, сумка, окуляри, рукавички та інше.

Станом на 11:30 на місце прибули рятувальні служби. Вони обгородили територію, де стався вибух. Деталі того, що сталося, встановлюються.

Як розповіли пізніше працівники БЦ, подивившись відео з камер, палієм була жінка в червоній куртці. Спочатку вона розлила щось на речі, а після — підпалила їх. На місці працюють правоохоронці, вони і будуть з'ясовувати, хто і навіщо це зробив.

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