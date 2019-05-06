Розенко не побачив в 2018 році жодного випадку антисемітського насильства

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявляє, що понад 120 тис. євреїв і осіб з єврейським корінням проживають в Україні.

Про це він сказав під час Київського єврейського форуму, передають Українські Новини.

"За нашими оцінками, понад 120 тис. євреїв і осіб з єврейським корінням сьогодні живуть в Україні. Безумовно, одним з пріоритетів нашої держави є забезпечення всіх етнічних груп, громад, зокрема з єврейською, всіма необхідними умовами їх розвитку", - сказав він.

Розенко підкреслив, що Україна засуджують будь-які прояви нетолерантності та антисемітизму як на національному, так і на міжнародному рівні і приєднується до всіх відповідних заяв у межах Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Європейського Союзу.

"В Україні впродовж 2018 роки не було зафіксовано жодного випадку антисемітського насильства, як і за 2017 рік, і ми можемо цим пишатися. На жаль, ми маємо сьогодні певні прояви вандалізму певного антисемітського спрямування, але й вони зменшуються. Вони належним чином розслідуються і розглядаються в судовому порядку", - зазначив віце-прем'єр.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2018 року директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський заявив про створення списку антисемітів та ксенофобів.

Тим часом, посол Ізраїлю шокований рішенням Львова оголосити 2019 роком Бандери.