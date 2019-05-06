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06 травня 2019, понеділок, 12:00 28
Політика 2019-05-06T13:15:02+03:00
Українські Новини
НАБУ завершило розслідування недекларування мером Одеси майна і грошей

НАБУ завершило розслідування недекларування мером Одеси майна і грошей

Труханів. Фото: dumskaya.net
Труханів. Фото: dumskaya.net

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування недекларування мером Одеси Геннадієм Трухановим нерухомості, автомобілів і відсотків у банках, який також звинувачується у розкраданнях при продажу заводу "Краян".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

"Детективи НАБУ завершили розслідування фактів внесення Одеським міським головою недостовірної інформації в електронних декларацій 2015 і 2016 роках (ст. 366-1 Кримінального кодексу України.) 3 травня 2019 посадовій відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта і направлення його до суду", - написано в ньому.

Зокрема, мер Одеси не вніс до декларації відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з яким чиновник протягом 2015-2016 роках був пов'язаний спільним побутом, мав взаємні права та обов'язки.

З цією особою підозрюваний перебував у офіційному шлюбі з 1985 по 1997 роки, має 2 дітей, одна з яких народилася в 2000 році, тобто після офіційного розірвання шлюбу.

Труханов не задекларував квартиру, 2 паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, 2 автомобілі, частки в ряді суб'єктів господарювання, відсотки за вкладами в банках.

Всього в декларації 2015 чиновник не вніс стан на загальну суму 32,5 млн гривень, в декларації 2016 року - на 18,8 млн гривень.

Розслідування зазначених фактів детективи бюро почали в листопаді 2017 року.

11 березня 2019 меру Одеси повідомили про підозру.

Зазначається, що під час досудового розслідування детективи також встановили факти незаконного збагачення Одеського міського голови на суму понад 3 млн фунтів стерлінгів, однак справу закрито у зв'язку з визнанням Конституційного суду неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

Як повідомляли Українські Новини, Конституційний Суд (КС) визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

Раніше, суд відмовився відсторонити від посади мера Одеси Труханова.

НАБУ закрило справу про незаконне збагачення Труханова.

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