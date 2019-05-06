"Укртрансгаз" закупить 354 млн куб. м газу за 2,5 млрд гривень

5 компаній запропонували найнижчу ціну у тендерах оператора газотранспортної системи компанії "Укртрансгаз" на закупівлю 354 млн куб. м природного газу за 2,446 млрд гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Всього було проведено 5 аукціонів.

Відповідно до тендерної документації, "Укртрансгаз" має намір закупити 354 млн куб. м газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб і власних потреб.

У першому тендері на закупівлю 40 млн куб. м газу компанія "ДТЕК Трейдинг" запропонувала найнижчу ціну в розмірі 278,4 млн гривень, у другому тендері на закупівлю 40 млн куб. м газу компанія ТОВ "Евроенерготрейд" запропонувала найнижчу ціну 273,3 млн гривень, у третьому тендері на 40 млн куб. м газу компанія "Северэнергоресурс" запропонувала найнижчу ціну 260,8 млн гривень, а в четвертому тендері на закупівлю 80 млн куб. м газу компанія ТОВ "Акспо Україна" запропонувала найнижчу ціну в розмірі 546,4 млн гривень.

Також компанія "ЕРУ Трейдинг" запропонувала ціну у розмірі 1,087 млрд гривень за 154 млн куб. м газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб і власних потреб компанії "Укртрансгаз".

Термін постачання газу - з 1 травня по 31 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році в Україні стали видобувати більше газу.

Раніше "Нафтогаз" призначив нового в.о. президента "Укртрансгазу".