підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
06 травня 2019, понеділок, 10:45 33
Політика 2019-05-06T13:15:03+03:00
Українські Новини
В порт Одеси прибув військовий корабель Великобританії

В порт Одеси прибув військовий корабель Великобританії

Корабель ВМС Великобританії HMS Echo зайшов в порт Одеси. Про це повідомляє ТСН.

Термін перебування корабля в українському порту складе три доби.

"За ці три дні британські моряки зіграють футбольний матч з українцями. На борт корабля піднімуться українські курсанти для вивчення корабля. Також корабель Echo проведе навчання з українськими бронекатерами", – йдеться в повідомленні.

Це вже не перший візит Echo в Одесу. Раніше він вже побував у порту в грудні 2018 року. Тоді він провів маневри типу PASSEX з фрегат Гетьман Сагайдачний.

HMS Echo призначений для проведення розвідувальних операцій в підтримку підводних човнів або десантних кораблів. Може надавати інформацію в режимі реального часу. Крім того, він може служити платформою для керування завданнями з розмінування.

Корабель був прийнятий на озброєння в березні 2003 року. Має довжину 91 метр, ширину 17 і осідання 5,5 метрів. Водотоннажність близько 4000 тонн. Швидкість 15 вузлів. Екіпаж 72 людини. Для довготривалого перебування в одній точці оснащений так званими азимутальными двигунами. Озброєння складається з трьох шестиствольних 7,62-мм кулеметів M134 Minigun, двох 20-мм зенітних скорострільних гармат Ерлікон і чотирьох великокаліберних кулеметів.

Як повідомляли Українські Новини, 19 лютого американський есмінець Donald Cook з ракетами знову увійшов у Чорне море.

Востаннє USS Donald Cook відвідав Чорне море в січні 2019 року. Він відвідав Батумі, Грузію, і провів там вчення з двома грузинськими кораблями берегової охорони.

Тим часом НАТО значно збільшило інтенсивність заходу військових кораблів в Чорне море.

Більше новин про: Нато Великобританія Кораблі НАТО у Чорному морі

Архів
Новини
НАБУ і команда Коломойського готують спільні дії у справі "Роттердам+", - Корольчук 13:31
Вибух у Києві. Фото: Інформатор
У центрі Києва в ТРЦ прогримів вибух 13:00
полковник Олександр Астахов. Фото: прес-служба командування Повітряних сил Збройних сил
Правоохоронці вилучили вдома у одного з керівників Повітряних сил 2 млн рублів і секретні документи: повний перелік 12:59
Розенко не побачив в 2018 році жодного випадку антисемітського насильства 12:30
Рейс з Києва в Ужгород закривають через 2 місяці з дня запуску 12:26
більше новин
Зеленський приїхав у Верховну Раду 15:22
Ірина і Юрій Луценко.
Летіли бізнес-класом: родину Луценків в елітних брендах помітили в аеропорту Риму 21:20
Секретар Рівненської міськради Паладійчук задекларував 67,8 тис. доларів і 17,9 тис. євро в особистому сейфі 21:18
Бойовик "ДНР" добровільно здався поліції в Донецькій області 15:02
На зустрічі з Зеленським з парламентаріїв найконструктивнішим був Новинський, - Чаплига 13:46
більше новин
Добавки кальцію не допоможуть від ламкого волосся і нігтів, але допоможуть добавки цинку, - Супрун 22:50
Зеленський вимагає від Парубія проведення інавгурації 19 травня, щоб уникнути "вакууму влади" 23:37 Документ
Посеред ночі до Києва прийде потужна гроза з південного заходу, - синоптик 00:18 Карта
У понеділок погода у Києві буде теплою і дощовою 13:22
Загоряння літака в Шереметьєво: загинули щонайменше 13 людей 21:14
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok