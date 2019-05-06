В порт Одеси прибув військовий корабель Великобританії

Корабель ВМС Великобританії HMS Echo зайшов в порт Одеси. Про це повідомляє ТСН.

Термін перебування корабля в українському порту складе три доби.

"За ці три дні британські моряки зіграють футбольний матч з українцями. На борт корабля піднімуться українські курсанти для вивчення корабля. Також корабель Echo проведе навчання з українськими бронекатерами", – йдеться в повідомленні.

Це вже не перший візит Echo в Одесу. Раніше він вже побував у порту в грудні 2018 року. Тоді він провів маневри типу PASSEX з фрегат Гетьман Сагайдачний.

HMS Echo призначений для проведення розвідувальних операцій в підтримку підводних човнів або десантних кораблів. Може надавати інформацію в режимі реального часу. Крім того, він може служити платформою для керування завданнями з розмінування.

Корабель був прийнятий на озброєння в березні 2003 року. Має довжину 91 метр, ширину 17 і осідання 5,5 метрів. Водотоннажність близько 4000 тонн. Швидкість 15 вузлів. Екіпаж 72 людини. Для довготривалого перебування в одній точці оснащений так званими азимутальными двигунами. Озброєння складається з трьох шестиствольних 7,62-мм кулеметів M134 Minigun, двох 20-мм зенітних скорострільних гармат Ерлікон і чотирьох великокаліберних кулеметів.

Як повідомляли Українські Новини, 19 лютого американський есмінець Donald Cook з ракетами знову увійшов у Чорне море.

Востаннє USS Donald Cook відвідав Чорне море в січні 2019 року. Він відвідав Батумі, Грузію, і провів там вчення з двома грузинськими кораблями берегової охорони.

Тим часом НАТО значно збільшило інтенсивність заходу військових кораблів в Чорне море.