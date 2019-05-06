Невідомий повідомив про замінування 8 готелів у Львові

Невідомий у понеділок повідомив про замінування 8 готелів у Львові.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.\r\nВідповідна інформація надійшла в поліцію на електронну пошту в 8:50.\r\nГотелі знаходяться на вул. Романчука, Городоцькій, Галицької, Звенигородської, Сербської, Князя Романа, Тершаковців і на пр. Свободи.\r\nНа місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, церква в Харкові "замінував" на Великодньому богослужінні 16-річний місцевий житель.