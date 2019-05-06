Невідомий повідомив про замінування 8 готелів у Львові

Невідомий у понеділок повідомив про замінування 8 готелів у Львові.

Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Відповідна інформація надійшла в поліцію на електронну пошту в 8:50.

Готелі знаходяться на вул. Романчука, Городоцькій, Галицької, Звенигородської, Сербської, Князя Романа, Тершаковців і на пр. Свободи.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

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