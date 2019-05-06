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  • У Києві чоловік на Mercedes з військовими номерами стріляв у людей: поранено журналіста
06 травня 2019, понеділок, 09:16 34
Події 2019-05-06T13:00:04+03:00
Українські Новини
У Києві чоловік на Mercedes з військовими номерами стріляв у людей: поранено журналіста

У Києві чоловік на Mercedes з військовими номерами стріляв у людей: поранено журналіста

Перестрілка в Києві. Фото: Інформатор.
Перестрілка в Києві. Фото: Інформатор.

У неділю, 5 травня, в Оболонському районі Києва невідомий стріляв у людей і втік в сторону Героїв Дніпра на чорному Mercedes ML з військовими номерами 0405 без букв. Інцидент стався в "Портер пабі" на Малиновського, 24/10.

О 21:34 у столиці введено оперативний план "Сирена". Про це повідомляє Інформатор.

Компанія з 4-5 осіб сиділа в "Портер пабі", покинувши приміщення, один з чоловіків зробив шість пострілів. Попередньо, поранили одну людину. Зловмисники сіли в Mercedes ML з військовими номерами 0405 і поїхали в бік вулиці Героїв Дніпра. Чоловіки озброєні.

Пізніше стало відомо, що інцидент стався в "Портер" на вулиці Героїв Дніпра, 34, а номери авто КВ 0405 на чорному тлі. За попередньою інформацією, внаслідок стрілянини постраждав журналіст "Радіо Свобода", отримавши травму ноги. Чоловік, який стріляв, самостійно здався поліції, прийшовши в Оболонський райвідділ.

Нагадаємо, в суботу вранці напали на черкаського журналіста Вадима Комарова

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