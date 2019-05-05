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05 травня 2019, неділя, 23:59 6
Космос 2019-05-06T00:09:01+03:00
Українські Новини
Астрономічний прогноз на травень: що можна буде побачити в нічному небі

Астрономічний прогноз на травень: що можна буде побачити в нічному небі

Зорепад. Фото: instagram.com/ /jldelcastillophoto
Зорепад. Фото: instagram.com/ /jldelcastillophoto

Травень порадує спостерігачів травневих зоряним дощем η-Аквариди (Ета Аквариди). Це один з найбільш тривалих метеорних потоків: його активність починається в квітні і триває до 28 травня, пише National Geographic.

Спостерігати метеори Травневих Аквариди найкраще в досвітні години (з 2:00 до 4:00 за київським часом) далеко від міських вогнів, тому що в середніх широтах в період активності їх радіант видно невисоко над південно-східним горизонтом всього лише пару годин до світанку. Пік припадає на 6 травня, очікується до 50 метеорів на годину, Місяць не завадить спостереженнями. Правда, це не найбільший показник: у 2013 році було зафіксовано близько 135 метеорів на годину.

У травні на півночі біля горизонту розташовується сузір'я Персея, на північному заході – Близнюки, на північному сході – Цефей і Кассіопея, а під ними поблизу горизонту – Пегас. В південній частині неба розташований Волопас, поруч з ним – Північна Корона і Геркулес, нижче них – Змієносець, а поблизу горизонту – Скорпіон. На південно-заході – сузір'я Діви. Біля південно-східній області високо над горизонтом розташоване сузір'я Ліри, а під ним Орел.

Сонце рухається по сузір'ю Овна до 14 травня, а потім переходить в сузір'я Тільця і залишається в ньому до кінця місяця. Тривалість дня швидко збільшується від 15 годин 22 хвилин до початку місяця до 17 годин 07 хвилин в кінці травня. З 22 травня до 22 липня вечірні астрономічні сутінки зливаються з ранковими.

Як повідомляли Українські Новини, 5 листопада пройшов зорепад Тауріди.

20 жовтня зорепад Оріоніди досяг піку.

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