В Instagram тепер можна створювати тести

В Instagram Stories з'явився новий стікер — "Тест". Він дозволяє додавати опитування з однією правильною відповіддю, пише Ain.ua.

Як користуватися нововведенням:

Відкрийте екран Stories.

Додайте фото або фон.

Натисніть на панель стікерів — це третя іконка у верхньому правому кутку.

Виберіть стікер "Тест".

В заголовку напишіть питання. Якщо натиснути на іконку гральних кубиків, питання буде створено автоматично. Райндомайзер пропонує прості варіанти: "Який ваш головний страх", "Тільки одне з цих тверджень — правда" і так далі.

Також можна вибрати колір заголовка — за це відповідає кнопка панелі у верхній частині екрана.

Додайте варіанти відповіді. Їх має бути більше ніж два.

Потрібно відзначити правильний варіант — він буде підсвічені зеленим кольором.

Опублікуйте Stories.

В статистиці публікації ви побачите, скільки голосів віддали за кожен варіант і як проголосував кожен учасник.

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