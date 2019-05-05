В Instagram тепер можна створювати тести

В Instagram Stories з'явився новий стікер — "Тест". Він дозволяє додавати опитування з однією правильною відповіддю, пише Ain.ua.\r\nЯк користуватися нововведенням:\r\n\r\nВідкрийте екран Stories.\r\nДодайте фото або фон.\r\nНатисніть на панель стікерів — це третя іконка у верхньому правому кутку.\r\nВиберіть стікер "Тест".\r\nВ заголовку напишіть питання. Якщо натиснути на іконку гральних кубиків, питання буде створено автоматично. Райндомайзер пропонує прості варіанти: "Який ваш головний страх", "Тільки одне з цих тверджень — правда" і так далі.\r\nТакож можна вибрати колір заголовка — за це відповідає кнопка панелі у верхній частині екрана.\r\nДодайте варіанти відповіді. Їх має бути більше ніж два.\r\nПотрібно відзначити правильний варіант — він буде підсвічені зеленим кольором.\r\nОпублікуйте Stories.\r\n\r\nВ статистиці публікації ви побачите, скільки голосів віддали за кожен варіант і як проголосував кожен учасник.\r\nНагадаємо, співробітники Facebook могли бачити паролі мільйонів користувачів Instagram без шифрування.\r\nТим часом Марк Цукерберг вирішив об'єднати обмін повідомленнями в WhatsApp, Instagram і Facebook.