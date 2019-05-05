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05 травня 2019, неділя, 23:02 9
Технології 2019-05-06T00:15:01+03:00
Українські Новини
В Instagram тепер можна створювати тести

В Instagram тепер можна створювати тести

"Тест" в Instagram. Скріншот Ain.ua

В Instagram Stories з'явився новий стікер — "Тест". Він дозволяє додавати опитування з однією правильною відповіддю, пише Ain.ua.

Як користуватися нововведенням:

  • Відкрийте екран Stories.
  • Додайте фото або фон.
  • Натисніть на панель стікерів — це третя іконка у верхньому правому кутку.
  • Виберіть стікер "Тест".
  • В заголовку напишіть питання. Якщо натиснути на іконку гральних кубиків, питання буде створено автоматично. Райндомайзер пропонує прості варіанти: "Який ваш головний страх", "Тільки одне з цих тверджень — правда" і так далі.
  • Також можна вибрати колір заголовка — за це відповідає кнопка панелі у верхній частині екрана.
  • Додайте варіанти відповіді. Їх має бути більше ніж два.
  • Потрібно відзначити правильний варіант — він буде підсвічені зеленим кольором.
  • Опублікуйте Stories.

В статистиці публікації ви побачите, скільки голосів віддали за кожен варіант і як проголосував кожен учасник.

Нагадаємо, співробітники Facebook могли бачити паролі мільйонів користувачів Instagram без шифрування.

Тим часом Марк Цукерберг вирішив об'єднати обмін повідомленнями в WhatsApp, Instagram і Facebook.

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