Мілітаризація дітей "Л/ДНР": правозахисники звернулися в міжнародні організації

Правозахисники "Східної правозахисної групи" закликали новообраного Президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів і міжнародні організації зупинити мілітаризацію дітей на окупованих територіях Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні організації в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми хочемо звернути увагу і закликати міжнародне співтовариство і уряд України вжити всі необхідні дії, спрямовані на припинення мілітаризації дітей, підлітків і молоді на окупованій частині Донецької області", - йдеться в ньому.

Наголошується, що організація проводить постійний моніторинг порушень прав людини на окупованій частині територій Луганської та Донецької областей.

"Ми виявили, що НВФ "ДНР" за фінансової та організаційної підтримки РФ проводить тотальну мілітаризацію дітей, підлітків і молоді, що проживає на окупованій частині Донецької області, через табори військової підготовки та псевдопатріотичні клуби", - заявляють в організації.

Згідно з повідомленням, правозахисники вважають, що Росія готує плацдарм для нового етапу гібридної війни проти України.

Як повідомляли Українські Новини, окупанти в Криму на 9 травня окрім військових та техніки на парад виведуть дітей.

Тим часом у Глобальному індексі мілітаризації Україна посіла 15 місце з 152.