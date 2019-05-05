Мілітаризація дітей "Л/ДНР": правозахисники звернулися в міжнародні організації

Правозахисники "Східної правозахисної групи" закликали новообраного Президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів і міжнародні організації зупинити мілітаризацію дітей на окупованих територіях Донецької області.\r\nПро це йдеться в повідомленні організації в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Ми хочемо звернути увагу і закликати міжнародне співтовариство і уряд України вжити всі необхідні дії, спрямовані на припинення мілітаризації дітей, підлітків і молоді на окупованій частині Донецької області", - йдеться в ньому.\r\nНаголошується, що організація проводить постійний моніторинг порушень прав людини на окупованій частині територій Луганської та Донецької областей.\r\n"Ми виявили, що НВФ "ДНР" за фінансової та організаційної підтримки РФ проводить тотальну мілітаризацію дітей, підлітків і молоді, що проживає на окупованій частині Донецької області, через табори військової підготовки та псевдопатріотичні клуби", - заявляють в організації.\r\nЗгідно з повідомленням, правозахисники вважають, що Росія готує плацдарм для нового етапу гібридної війни проти України.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, окупанти в Криму на 9 травня окрім військових та техніки на парад виведуть дітей.\r\nТим часом у Глобальному індексі мілітаризації Україна посіла 15 місце з 152.