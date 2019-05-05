У мусульман починається місяць Рамадан

Першим днем посту місяця Рамадан 1440 року Хіджри буде понеділок 6 травня, а перша молитва-тарвіх буде виконуватись у мечетях 5 травня.

Про це написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook муфтій Духовного управління мусульман України "УММА" шейх Саід Ісмагілов.

"Астрономічно поява молодика місяця Рамадан 1440 року Хіджри відбудеться з 4 на 5 травня 2019 року о 22.45 за Грінвічем (01:47 - за київським часом), але в цьому положенні місяць неможливо буде побачити ніде у світі, в тому числі й в Україні. Тож цього року місяць ша'абан буде нараховувати 30 днів. У неділю ввечері 5 травня спостерігати молодик неозброєним оком можна буде на великій території від Західної Африки та Атлантики, до узбережжя обох Америк та Океанії, як це вказано на діаграмі", - йдеться в повідомленні.

Також муфтій Саід Ісмагілов додав, що сьогодні, 5 травня, з настанням ночі мусульмани України стануть на нічні молитви-таравіх, а завтра, ще до світанку вип'ють останню склянку води, та почнуть постити аж до заходу сонця.

Нагадаємо, Україна рішуче засудила ракетні обстріли Ізраїлю з Сектора Газа, які відбулися напередодні початку священного для всіх мусульман місяця Рамадан.

В 2018 році в серпні мусульмани відзначали свято жертвопринесення і людинолюбства Курбан-байрам.