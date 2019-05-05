Загоряння літака в Шереметьєво: загинули щонайменше 13 людей

Загоряння літака в Шереметьєво. Скріншот відео з youtube.сом/ За справедливість!

Загоряння літака в Шереметьєво. Скріншот відео з youtube.сом/ За справедливість!

Як мінімум 13 людей загинули під час загорання пасажирського літака Sukhoi Superjet 100, аварійно сів в аеропорту Шереметьєво, ще шестеро постраждали.

Про це ТАСС повідомили в неділю в медичних службах.

"За останніми даними, загинули 13 людей, шестеро постраждали. Доля частини пасажирів невідома", - сказало джерело.

У Слідчому комітеті раніше повідомляли про одного загиблого і чотирьох постраждалих. У медичних колах ТАСС говорили, що на борту повітряного судна перебували 73 пасажири і п'ять членів екіпажу.

У свою чергу в МОЗ РФ повідомили, що стан двох осіб з числа постраждалих оцінюється як тяжкий.

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Лайнер "Аерофлоту", що здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво, прямував з Москви до Мурманська. За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб").

У лютому у Москві Boeing не зміг приземлитися з першого разу і зачепив хвостом злітну смугу.

Раніше в Росії розбився навчальний військовий літак.