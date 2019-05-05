Секретар міськради Кропивницького володіє 15 компаніями, 3 квартирами і 2 будинками

Секретар міської ради Кропивницького Андрій Табалов задекларував 1 645 521 гривню доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією в декларації, зарплата Табалова становила 552 431 гривню, роялті – 900 000 гривень, проценти від депозитів у банках – 186 гривень, кредитний ліміт – 175 466 гривень, страхові виплати – 17 438 гривень.

Його дружина Ксенія Табалова задекларувала дохід від заняття підприємницькою діяльністю – 924 769 гривень, бонуси – 132 гривні, проценти від депозитів у банках – 8 678 гривень, кредитний ліміт – 1 681 963 гривні.

Табалов задекларував готівкою 600 000 гривень, 104 000 доларів і 39 000 євро, його дружина 85 000 гривень і 11 000 доларів.

Він зберігає на депозитах у банках 230 947 гривень і 1 297 доларів, його дружина - 65 584 гривні, 5 010 рублів і 73 долара.

Секретар міськради задекларував 15 компаній та 2 свідоцтва на знак для товарів і послуг.

У власності Табалова житловий будинок площею 505,4 кв. м у Кропивницькому, житловий будинок площею 559,6 кв. м у Кропивницькому, квартира площею 49,7 кв. м у Кропивницькому, гараж площею 21,5 кв. м у Кропивницькому, квартира площею 27,96 кв. м у Кропивницькому, квартира площею 55,1 кв. м у Кропивницькому, у його дружини – орендоване нежитлове приміщення площею 169,4 кв. м у Кропивницькому.

Він володіє легковими автомобілями Mitsubushi L200 2009 року випуску, Toyota Land Cruiser 200 2013 року, також він орендує автомобіль Toyota Land Cruiser 200 2017 року випуску, причіп-платформа 2011 року випуску, моторне судно Stingray 180 RX 2006 року випуску, у його дружини – легковий автомобіль Land Rover Range Rover 2012 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, секретар Криворізької міськради Маляренко задекларував 1,3 млн гривень доходів за 2018 рік.