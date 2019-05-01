Секретарь горсовета Кривого Рога Маляренко задекларировал 1,3 млн гривен доходов

Секретарь Криворожского городского совета Сергей Маляренко задекларировал 1 316 188 гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно информации в декларации, зарплата Маляренко составила 659 431 гривну, доход от отчуждения движимого имущества – 312 810 гривен, кредитные средства банка – 343 947 гривен.

Он не задекларировал денежные активы.

В собственности Маляренко жилой дом площадью 395 кв. м в Кривом Роге.

В его собственности автомобиль Toyota Camry 2018 года выпуска.

Как сообщали Українські Новини, в Кривом роге топ-чиновница Минюста взяла 500 тысяч гривен взятки за содействие на торгах СЕТАМ. Также Днепропетровский губернатор Резниченко задекларировал квартиру, 2 дома и 11 земельных участков.

Тем временем проезд в Кривом Роге подорожал.