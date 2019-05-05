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05 травня 2019, неділя, 18:15 6
Європа 2019-05-05T19:00:02+03:00
Українські Новини
У Німеччині за відмову вакцинувати дітей від кору хочуть штрафувати на 2500 євро

У Німеччині за відмову вакцинувати дітей від кору хочуть штрафувати на 2500 євро

Вакцина. Фото:blogs.wsj.com
Вакцина. Фото:blogs.wsj.com

У Німеччині розроблено законопроект, який передбачає штрафувати на 2,5 тисячі євро тих, хто не зробив щеплення, а також не допускати нещеплених дітей у дитячі садки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан в інтерв'ю Bild.

"Ми хочемо захистити всіх дітей від зараження кором. Тому всі, хто ходить в дитячий садок або в школу, повинні бути щеплені. Ті, хто туди тільки записуються, повинні будуть довести наявність щеплень", - сказав Шпан.

За словами міністра, батьки дітей, які вже ходять в школу або дитячий садок, повинні будуть представити документ про зроблені щеплення до липня 2020 року.

За офіційними даними, від кору в Німеччині щеплені 93% дітей, Шпан хоче, щоб таких було, щонайменше, 95%.

Як повідомляли Українські Новини, хворих на кір в Україні збільшилася в 500 разів за останні 3 роки.

Тим часом, Україна потрапила в топ-3 країн з найвищою захворюваністю на кір.

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