Перший заступник рівненського губернатора задекларував зарплату за сумісництвом і власну АЗС

Перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Ундир задекларував 461 036 гривень доходів за 2018 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Згідно з даними, у звітному році Ундир отримав 453 731 гривню зарплати на основному місці роботи, 5 022 гривень зарплати на роботі за сумісництвом і 2 283 гривень гонорарів.

Також він задекларував 100 тис. гривень, 22 тис. доларів і 15 тис. євро готівкою.

У розділах "Об'єкти нерухомості" і "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" перший заступник голови обладміністрації вказав право власності на 33% автозаправної станції площею 105,5 кв. м.

Також він задекларував житловий будинок площею 319,4 кв. м, який належить його матері Любові Мельничук.

Дружина Ундира Наталя отримала в 2018 році 10 320 гривень державної та соціальної матеріальної допомоги, 700 гривень заробітної плати в державному підприємстві "Острозьке лісове господарство" та 9 гривень "додаткового блага".

У Наталі у власності знаходиться навчальний корпус площею 338,6 кв. м і земельна ділянка площею 1 тис. кв. м.

Також вона задекларувала 4 тис. доларів готівкою.

У Ундира, його дружини, а також дітей Любові та Олександри немає депозитів, автомобілів, квартир і будинків.

Як повідомляли Українські Новини, рівненський губернатор Муляренко задекларував антикварні автомобілі.

В липні 2017 року Муляренко призначив заступником Віталія Ундира, з жовтня того ж року він займає посаду першого заступника голови обладміністрації.