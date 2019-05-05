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05 травня 2019, неділя, 09:36 12
Події 2019-05-05T14:15:03+03:00
Українські Новини
Біля Криворізької ТЕС області хлопець з дітьми застряг у болоті

Біля Криворізької ТЕС області хлопець з дітьми застряг у болоті

У колонії введено режим особливих умов. Фото: facebook.com/adkvsu
У колонії введено режим особливих умов. Фото: facebook.com/adkvsu

Недалеко від ТЕС Кривого Рогу хлопець та двоє неповнолітніх дітей застрягли в болоті. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальникам зателефонував хлопець, який разом з 2 дітьми по дорозі на риболовлю застряг в грунті болотистій місцевості. Це сталося біля Криворізької ТЕС.

На місце події прибули співробітники 20 і 51 рятувальних частин і поліцейські. Вони намагалися знайти людей.

Рятувальники у захисних костюмах за допомогою мотузки врятували 21-річного хлопця та двох підлітків 15 і 14 років. Їх стан здоров'я задовільний. Від госпіталізації вони відмовилися.

Як повідомляли Українські Новини, Київської області рибалка витягнув з-під криги вмираючу собак.

Також під Києвом рятувальники витягли лисеняти з браконьєрською "петлі".

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