Біля Криворізької ТЕС області хлопець з дітьми застряг у болоті

Недалеко від ТЕС Кривого Рогу хлопець та двоє неповнолітніх дітей застрягли в болоті. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальникам зателефонував хлопець, який разом з 2 дітьми по дорозі на риболовлю застряг в грунті болотистій місцевості. Це сталося біля Криворізької ТЕС.

На місце події прибули співробітники 20 і 51 рятувальних частин і поліцейські. Вони намагалися знайти людей.

Рятувальники у захисних костюмах за допомогою мотузки врятували 21-річного хлопця та двох підлітків 15 і 14 років. Їх стан здоров'я задовільний. Від госпіталізації вони відмовилися.

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