У Київській області в будинку вибухнув тротил: є загиблий та троє поранених

Чоловік загинув, ще троє отримали поранення внаслідок вибуху пристрою з тротилових шашок у приватному будинку в селі Вільне в Київській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні Головного управління Нацполіції Київської області, передають Українські Новини.\r\n"На Київщині від вибуху тротилу загинув 26-річний чоловік. Вибух стався в одному з приватних будинків села Вільне Макарівського району. Ще троє місцевих жителів 21, 27 і 38 років отримали травми різного ступеня тяжкості і доставлені в лікарню", - сказано в ньому.\r\nВстановлено, що 4 товаришів збиралися на риболовлю і один з них вирішив сконструювати вибуховий пристрій з тротилових шашок і запалів від ручних гранат.\r\nВід необережного поводження, за попередніми даними, вибухнули 400 г тротилу.\r\nПри проведенні огляду будинку, де вибухом пошкоджено двері та вікна, співробітники поліції виявили і вилучили 2 тротилові шашки вагою 200 і 400 г і 4 запали до гранат.\r\nДо цього у Харківській області чоловік напився з матір'ю, показав їй гранату і підірвав будинок.\r\nРаніше в Київській області з гранатомета обстріляли житловий будинок.