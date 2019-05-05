У Київській області в будинку вибухнув тротил: є загиблий та троє поранених

На Київщині від вибуху тротилу загинув 26-річний чоловік. Фото: kv.npu.gov.ua

На Київщині від вибуху тротилу загинув 26-річний чоловік. Фото: kv.npu.gov.ua

Чоловік загинув, ще троє отримали поранення внаслідок вибуху пристрою з тротилових шашок у приватному будинку в селі Вільне в Київській області.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Нацполіції Київської області, передають Українські Новини.

"На Київщині від вибуху тротилу загинув 26-річний чоловік. Вибух стався в одному з приватних будинків села Вільне Макарівського району. Ще троє місцевих жителів 21, 27 і 38 років отримали травми різного ступеня тяжкості і доставлені в лікарню", - сказано в ньому.

Встановлено, що 4 товаришів збиралися на риболовлю і один з них вирішив сконструювати вибуховий пристрій з тротилових шашок і запалів від ручних гранат.

Від необережного поводження, за попередніми даними, вибухнули 400 г тротилу.

При проведенні огляду будинку, де вибухом пошкоджено двері та вікна, співробітники поліції виявили і вилучили 2 тротилові шашки вагою 200 і 400 г і 4 запали до гранат.

До цього у Харківській області чоловік напився з матір'ю, показав їй гранату і підірвав будинок.

Раніше в Київській області з гранатомета обстріляли житловий будинок.