У Києві некерований автомобіль врізався в припарковані машини і загорівся

У Дарницькому районі Києва вранці в неділю, 5 травня, автомобіль Chery Amulet втратив управління і врізався в припарковані машини. Про це повідомляє "Інформатор".\r\nПопередньо встановлено, що авто Chery Amulet рухався по вулиці зі значним перевищенням швидкості. Водій не впорався з керуванням і врізався в припарковані три машини. В результаті зіткнення автомобіль загорівся, ніж підпал стоїть поруч Mitsubishi.\r\nВодій і пасажир Amulet сильно не постраждали, відбувшись синцями та забоями. Водій Chery стверджував,що заснув за кермом.\r\nНа місці події працювали три карети швидкої допомоги, дві пожежні машини, а також екіпаж поліції. Саме правоохоронцям належить встановити причину ДТП.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, байкер протаранив таксі Über на бульварі Дружби народів у Києві.\r\nРаніше патрульне авто в Києві врізалося в електроопору, постраждала поліцейська.