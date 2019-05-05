У Києві некерований автомобіль врізався в припарковані машини і загорівся

У Дарницькому районі Києва вранці в неділю, 5 травня, автомобіль Chery Amulet втратив управління і врізався в припарковані машини. Про це повідомляє "Інформатор".

Попередньо встановлено, що авто Chery Amulet рухався по вулиці зі значним перевищенням швидкості. Водій не впорався з керуванням і врізався в припарковані три машини. В результаті зіткнення автомобіль загорівся, ніж підпал стоїть поруч Mitsubishi.

Водій і пасажир Amulet сильно не постраждали, відбувшись синцями та забоями. Водій Chery стверджував,що заснув за кермом.

На місці події працювали три карети швидкої допомоги, дві пожежні машини, а також екіпаж поліції. Саме правоохоронцям належить встановити причину ДТП.

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