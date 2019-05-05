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05 травня 2019, неділя, 08:00 43
Силові структури 2019-05-05T11:15:01+03:00
Українські Новини
Бойовики 16 раз обстріляли позиції ООС, поранений український військовий

Бойовики 16 раз обстріляли позиції ООС, поранений український військовий

Бойовиків незаконних збройних формувань 16 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС.

"4 травня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі - з застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ...Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці штабу ООС в соцмережі в неділю вранці.

Бойовики НВФ застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

"В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 12 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: 82 мм мінометів - поблизу міста Авдіївка; чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - близько населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Кам'янка та Лебединське; з станкових протитанкових гранатометів - поблизу села Чермалик; двічі з підствольних гранатометів - поблизу населених пунктів Піски і Мар'їнка; з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - у населеного пункту Талаківка; тричі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - близько населених пунктів Лебединське і Новотроїцьке", – зазначили в штабі ООС.

Також обстрілу піддалися населені пункти Зайцево, Луганськ, Новоолександрівка, Золоте-4.

"З початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" супротивник з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Лебединське. З озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил біля населеного пункту Новоолександрівка в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"", – підсумували в штабі ООС.

За даними української розвідки двоє бойовиків НВФ були знищені, ще двоє - поранені.

Як повідомляли Українські Новини, Об'єднані сили просунулися на кілометр під Луганськом і зайняли вигідні позиції.

Тим часом, вчора під низкою обстрілу на Донбасі поранені двоє українських військових.

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