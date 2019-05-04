В "Укравтодорі" доручили координувати будівництво доріг начальнику відділу контролю

Виконуючий обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор" Славомир Новак доручив начальнику відділу контролю та документального забезпечення "Укравтодору" Богдану Юлику координувати дорожнє будівництво.\r\nВідповідний наказ від 25 квітня опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Новак уповноважив Юлика підписувати від імені "Укравтодору" листи та інші документи, крім наказів організаційно-розпорядчого характеру та кадрових питань.\r\nКрім того, Юлику було доручено забезпечити організацію, координацію та контроль роботи в системі "Укравтодору" з питань розвитку дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами державно значення.\r\nПри цьому структурним підрозділам апарату "Укравтодору" наказано забезпечити візування всіх нормативно-правових актів у Юлика.\r\nВодночас Нефьодов заявив, що Юлик, будучи керівником Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, підписав 178 договорів із ТОВ "БМБУД" (Тернопіль) про ремонт доріг в області на 27,02 млн гривень.\r\nПри цьому, зі слів Нефьодова, дорогу було розбито на відрізки по 40 м для уникнення проведення прозорих відкритих тендерів.\r\nЗгідно з повідомленням, Юлик отримав догану, проте 24 квітня Новак запропонував Кабінету Міністрів призначити його своїм першим заступником.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на посаді голови "Укравтодору" Новак заробляє більше, ніж міністром у Польщі.\r\nТим часом "Укравтодор" заявляє, що відремонтував майже 12% українських доріг, а екс-співробітник "Укравтодору" розповів, що відремонтовано в 4 рази менше доріг, ніж наобіцяв Омелян.