В "Укравтодорі" доручили координувати будівництво доріг начальнику відділу контролю

Виконуючий обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор" Славомир Новак доручив начальнику відділу контролю та документального забезпечення "Укравтодору" Богдану Юлику координувати дорожнє будівництво.

Відповідний наказ від 25 квітня опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Новак уповноважив Юлика підписувати від імені "Укравтодору" листи та інші документи, крім наказів організаційно-розпорядчого характеру та кадрових питань.

Крім того, Юлику було доручено забезпечити організацію, координацію та контроль роботи в системі "Укравтодору" з питань розвитку дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами державно значення.

При цьому структурним підрозділам апарату "Укравтодору" наказано забезпечити візування всіх нормативно-правових актів у Юлика.

Водночас Нефьодов заявив, що Юлик, будучи керівником Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, підписав 178 договорів із ТОВ "БМБУД" (Тернопіль) про ремонт доріг в області на 27,02 млн гривень.

При цьому, зі слів Нефьодова, дорогу було розбито на відрізки по 40 м для уникнення проведення прозорих відкритих тендерів.

Згідно з повідомленням, Юлик отримав догану, проте 24 квітня Новак запропонував Кабінету Міністрів призначити його своїм першим заступником.

Як повідомляли Українські Новини, на посаді голови "Укравтодору" Новак заробляє більше, ніж міністром у Польщі.

Тим часом "Укравтодор" заявляє, що відремонтував майже 12% українських доріг, а екс-співробітник "Укравтодору" розповів, що відремонтовано в 4 рази менше доріг, ніж наобіцяв Омелян.