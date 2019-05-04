Летіли бізнес-класом: родину Луценків в елітних брендах помітили в аеропорту Риму

Сім'ю генпрокурора Юрія Луценка помітили в аеропорту Рима під час реєстрації на рейс, яким вони поверталися до України в ніч з 3 на 4 травня, повідомляє "Страна".

На знімках зображені генпрокурор Юрій Луценко, його дружина - депутат Ради Ірина Луценко, а також молодший син Віталій. Фото були зроблені увечері 3 травня в міжнародному аеропорту Фьюмічіно імені Леонарда да Вінчі під час проходження реєстрації. Борт з подружжям Луценка на борту приземлився в Києві близько 01:00 4 травня.

Генпрокурор і його супутники поверталися до України бізнес-класом.

На Луценку-старшому був трикотажний кардиган в стилі печворк, джинси і білі кросівки. Дружина генпрокурора, 52-річна депутат Ірина Луценко, для подорожі на літаку обрала шкіряну куртку і чорну шляпу. Образ доповнювали штани в білу смужку та кросівки з білими аксесуарами. Футболка на Ірині елітного німецького бренду Escada є справжнім раритетом - такі складно знайти у продажу і продаються вони по 2000 грн.

Ірина і Юрій Луценко.

Як повідомляли Українські Новини, у березні в центрі Риму Луценко назвав журналіста "бидлом" і розповів, що корисно читати книги.

Також Луценко розповів, чи подасть він у відставку в разі перемоги Зеленського на виборах, а переможець Зеленський хоче нового генпрокурора.

Тим часом любителька елітних брендів Ірина Луценко опублікувала декларацію за 2018 рік.