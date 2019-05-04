Звільнивши Артеменка, Порошенко призначив нового члена Нацради з телебачення

Президент України Петро Порошенко призначив Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, після того, як сьогодні звільнив голову Нацради Юрія Артеменка.

Про це йдеться в указі Президента України №187 від 4 травня, передають Українські Новини.

"Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4, 6 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" постановляю призначити Горковенка Володимира Валентиновича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - сказано в указі.

Журналіст Володимир Горковенко раніше обіймав посаду завідувача відділом Головного департаменту інформаційної політики а Адміністрації Президента України.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента Федорова без пояснення причин.

Раніше заступник голови Нацради Герасим'юк подала у відставку.