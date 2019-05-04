Поліція почала розслідувати жорстоке побиття журналіста Комарова

Поліція почала розслідувати напад на журналіста Вадима Комарова у Черкасах.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби Національної поліції Черкаської області, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, напад стався в суботу близько 9:00 ранку в центрі міста.\r\nПотерпілий ішов по вулиці й на нього напав невідомий чоловік, завдавши йому тілесні ушкодження, після чого зник із місця події.\r\nЖурналіста доставлено в лікарню, особа нападника встановлюється.\r\nВідкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Словаччині колишній військовий зізнався в вбивстві антикорупціонера-журналіста Куцяка і його нареченої.\r\nТим часом, за даними НСЖУ, причинами падіння України в індексі свободи слова стали агресія до журналістів, безкарність і переслідування розслідувачів.