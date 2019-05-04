Поліція почала розслідувати жорстоке побиття журналіста Комарова

Поліція почала розслідувати напад на журналіста Вадима Комарова у Черкасах.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Національної поліції Черкаської області, передають Українські Новини.

Згідно з ним, напад стався в суботу близько 9:00 ранку в центрі міста.

Потерпілий ішов по вулиці й на нього напав невідомий чоловік, завдавши йому тілесні ушкодження, після чого зник із місця події.

Журналіста доставлено в лікарню, особа нападника встановлюється.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, у Словаччині колишній військовий зізнався в вбивстві антикорупціонера-журналіста Куцяка і його нареченої.

Тим часом, за даними НСЖУ, причинами падіння України в індексі свободи слова стали агресія до журналістів, безкарність і переслідування розслідувачів.