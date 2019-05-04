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04 травня 2019, субота, 19:38 24
Суспільство 2019-05-04T21:30:03+03:00
Українські Новини
Відео дня: у центрі Києва пройшов масштабний "Марш за науку" за участю Супрун

Відео дня: у центрі Києва пройшов масштабний "Марш за науку" за участю Супрун

Сьогодні, 4 травня, в центрі Києва відбулася масштабна акція на підтримку наукової реформи "Марш за науку" за участю в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Про це повідомляє "Цензор. НЕТ", опублікувавши відповідне відео.

Організатори заходу стверджують, що метою заходу є нагадати, що в Україні є розумні люди, вчені, розробники і наукова школа світового рівня.

Наголошується, що українські вчені чекають від уряду повноцінного запуску Національного Фонду Досліджень, закладу нового типу, який буде давати гроші справжнім ученим і кращим лабораторіям через прозорий конкурс під контролем топових українських вчених.

"Знищення української науки - загроза економіці, іміджу та національної безпеки України", - наголосили активісти.

Учасники акції пройшли від парку Шевченка до Майдану Незалежності.

В акції взяла участь в. о. голови МОЗ Уляна Супрун.

Також на Майдані Незалежності активісти провели перформанс з запуску в космос вареника з теорії українського псевдоученого Теслі. Але вареник не полетів.

Марш за науку в Києві. Фото: Цензор.НІМарш за науку в Києві. Фото: Цензор.НЕТ

Як повідомляли Українські Новини, також у Києві пройшов марш за легалізацію зберігання канабісу.

Раніше в Києві пройшов марш до Дня пам'яті трансгендерів.

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