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04 травня 2019, субота, 19:22 9
Космос 2019-05-04T19:31:47+03:00
Українські Новини
Фото дня: на космодромі NASA відбувся феєричний запуск вантажного корабля Cargo Dragon до МКС

Фото дня: на космодромі NASA відбувся феєричний запуск вантажного корабля Cargo Dragon до МКС

Сьогодні, 4 травня, компанія Ілона Маска SpaceX провела запуск ракети Falcon 9 c вантажним кораблем Cargo Dragon до Міжнародної космічної станції. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Так, повідомляється, що корабель доставить на МКС продовольство.

Запуск SpaceX ракети з кораблем кораблем Cargo Dragon. Фото: SpaceX/ТвіттерЗапуск SpaceX ракети з кораблем Cargo Dragon. Фото: SpaceX/Твіттер

"Корабель доставить на МКС продовольство для космонавтів і обладнання для наукових експериментів. Стиковка запланована на 6 травня", - йдеться в повідомленні.

Фото: NASAФото: NASA

Наголошується, що запуск відбувся на космодромі NASA на мисі Канаверал у Флориді. Після нього розгінний блок Falcon 9 успішно приземлився на плавучу платформу.

Як повідомляли Українські Новини, вогневі випробування космічного корабля SpaceX Dragon завершилися аварією у Флориді.

Раніше SpaceX перенесла запуск космічного корабля Dragon до МКС.

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