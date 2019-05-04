Фото дня: на космодромі NASA відбувся феєричний запуск вантажного корабля Cargo Dragon до МКС

Сьогодні, 4 травня, компанія Ілона Маска SpaceX провела запуск ракети Falcon 9 c вантажним кораблем Cargo Dragon до Міжнародної космічної станції. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Так, повідомляється, що корабель доставить на МКС продовольство.

Запуск SpaceX ракети з кораблем Cargo Dragon. Фото: SpaceX/Твіттер

"Корабель доставить на МКС продовольство для космонавтів і обладнання для наукових експериментів. Стиковка запланована на 6 травня", - йдеться в повідомленні.

Фото: NASA

Наголошується, що запуск відбувся на космодромі NASA на мисі Канаверал у Флориді. Після нього розгінний блок Falcon 9 успішно приземлився на плавучу платформу.

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Як повідомляли Українські Новини, вогневі випробування космічного корабля SpaceX Dragon завершилися аварією у Флориді.

Раніше SpaceX перенесла запуск космічного корабля Dragon до МКС.